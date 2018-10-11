HABER

Cep telefonunu çaldı, 'Telefonu buldum, ben de sahibini arıyordum' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 10:50 | Son Güncelleme

KONYA'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 1 adet cep telefonu çaldığı tespit edilen Emine Sevim H.

Haber- Kamera Tolga YANIK KONYA (DHA)KONYA'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 1 adet cep telefonu çaldığı tespit edilen Emine Sevim H. (21) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken Sevim H. polisteki ifadesinde Telefonu buldum. Ben de teslim etmek için sahibini arıyordum. dediği öğrenildi. Olay, dün sabah 07.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Dr. Halil Ürün Caddesi üzerinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Uşak'ın Banaz ilçesinden, Mersin'in Silifke ilçesine yolculuk yapan Emine Sevim H., otobüs Konya'da terminalde mola verince bir bankta oturup otobüs saatini beklemeye başladı. Sevim H., arka bankta oturan ve cep telefonunu banka bırakan Yıldız K.'nın (26) kalkmasını fırsat bilerek oturduğu yerden uzanıp, telefonu çaldı. Bir süre sonra geri dönen Yıldız K., telefonunun çalındığını fark edip durumu güvenlik görevlisine bildirdi. Terminalde içerisinde etrafta arama yapan Yıldız K., telefonunu Sevim H.'nin elinde gördü. Sevim H.'nin elinden telefonunu alan Yıldız K., durumu polise bildirdi. ÇALMADIM, BULDUM İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, Emine Sevim H.'nin, Yıldız K.'nın telefonunu bankın üzerinden çaldığının tespit etti. Gözaltına alınan Sevim H., polisteki ifadesinde, Banaz'dan Silifke'ye gitmek için otobüse bindim. Otobüs Konya'da mola verdi. Otobüsün kalkmasını beklerken bankın üzerinde telefon buldum. Ben de telefonun sahibini ararken, Yıldız K. yanıma gelip elimdeki telefonu kendisinin olduğunu söyleyip aldı. Ben de zaten sahibini arıyordum. Telefonu çalmadım. dediği öğrenildi. 'Hırsızlık ve hakaret' suçlarından poliste kaydı olan ve güvenlik kamera görüntülerinde telefonu çaldığı net bir şekilde görülen Sevim H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARTNERYasemin Özilhan’ın Nişantaşı tarzıYasemin Özilhan’ın Nişantaşı tarzı
Bakırköy'de motosiklet sürücüsü kaza yaptıBakırköy'de motosiklet sürücüsü kaza yaptı
Bolu'da su dolum fabrikası alev alev yandı (2)Bolu'da su dolum fabrikası alev alev yandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

İzmir adaylığı için iddialı açıklamalar: Tarihi oyla seçilirim, rekor kırarım

İzmir adaylığı için iddialı açıklamalar: Tarihi oyla seçilirim, rekor kırarım

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

Devlet geneleve kayyum atadı!

Devlet geneleve kayyum atadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boeing 747 kokpitinden eşsiz görüntüler

Boeing 747 kokpitinden eşsiz görüntüler

Hastalığını duyunca apar topar mahkeme salonunu boşalttılar!

Hastalığını duyunca apar topar mahkeme salonunu boşalttılar!

Yeğenini 4 aylık bebeğinin gözleri önünde... 'Gözüm döndü, şeytana uydum'

Yeğenini 4 aylık bebeğinin gözleri önünde... 'Gözüm döndü, şeytana uydum'

Amasya'da doktorları bile şaşkına çeviren doğum! Tam 9 tane...

Amasya'da doktorları bile şaşkına çeviren doğum! Tam 9 tane...

Kudüs'te 2 bin yıllık taş yazıt bulundu

Kudüs'te 2 bin yıllık taş yazıt bulundu

Dünya, uzaydan fotoğraflandı! O manzaralara bir de böyle bakın

Dünya, uzaydan fotoğraflandı! O manzaralara bir de böyle bakın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.