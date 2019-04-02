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Cep telefonunu çalıp, arkadaşına hediye etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 09:36 | Son Güncelleme

Adana'da bir genç kadının cep telefonunun çalınma anı saniye saniye görüntülenirken, zanlının çaldığı telefonu arkadaşına hediye ettiği ortaya çıktı. Edilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre akşam saatlerinde evine giden Ayşegül B.'yi (22) takip eden bir kişi genç kadının arkasından yaklaşıp elindeki telefonu almak istedi. Kısa bir süre genç kadın telefonu vermemek için direndi ancak zanlı Burak Can Y. (20) telefonu alıp kaçtı.

Arkasından koştu ama...

Genç kadın da zanlının arkasından koştu ancak onu yakalayamadı. Daha sonra Ayşegül B. olayı akrabalarına haber verdi. Telefonu çalınan genç kadın gözyaşlarını tutamazken onu yakınları teskin etti. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.
Durumun bildirilmesi üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinden zanlıyı ve gittiği yeri tespit etti. Zanlı polis tarafından kısa süre sonra yakalandı.
Emniyete getirilen zanlı ifadesinde eşinin 5 aylık hamile olduğunu, işten çıkartıldığını, babasının ailesine baktığını, olay günü de eve giderken genç kadının elinde telefonda oynadığını görünce işsiz olduğu için telefonu çalmaya karar verdiğini söyledi.
Zanlının, "Cep telefonunu satmak için bayanın elinden almıştım ancak pişman oldum ve telefonu satmaktan vazgeçtim ve olaydan bir gün sonra telefonu sim kartı ile birlikte mahalleden arkadaşım olan Yusuf A.’ya hediye ettim. Polisler eve gelince de çaldığımı itiraf edip cep telefonunu verdiğim kişinin adresini de verdim" dediği öğrenildi.
İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.(İHA)
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Anahtar Kelimeler:
adana hırsızlık

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