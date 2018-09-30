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Cep telefonunu kapkaçcıları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 09:40 | Son Güncelleme

ADANA'da Ali A.'nın, sokakta yürürken konuştuğu cep telefonunu alıp kaçan 1'i çocuk, 2 kişi yakalandı.

Cep telefonunu kapkaçcıları yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Ali A.'nın, sokakta yürürken konuştuğu cep telefonunu alıp kaçan 1'i çocuk, 2 kişi yakalandı.
​Olay, Yüreğir ilçesi Levent Caddesi'nde meydana geldi. M.B. (15) ile Ahmek K. (20), yanına yaklaştığı Ali A.'nın (19) cep telefonunu alıp, yakına bıraktıkları bisiklete binerek kaçtı. Ali A.'nın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, kısa sürede kimliğini saptadığı M.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çoçuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen M.B., sorgusunda yanındaki kişinin Ahmek K, olduğunu söyledi. Ahmek K. da evinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüpheli, adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Cep telefonunu kapkaçcıları yakalandıCep telefonunu kapkaçcıları yakalandı

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