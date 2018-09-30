Cep telefonunu kapkaçcıları yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Ali A.'nın, sokakta yürürken konuştuğu cep telefonunu alıp kaçan 1'i çocuk, 2 kişi yakalandı.
Olay, Yüreğir ilçesi Levent Caddesi'nde meydana geldi. M.B. (15) ile Ahmek K. (20), yanına yaklaştığı Ali A.'nın (19) cep telefonunu alıp, yakına bıraktıkları bisiklete binerek kaçtı. Ali A.'nın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, kısa sürede kimliğini saptadığı M.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çoçuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen M.B., sorgusunda yanındaki kişinin Ahmek K, olduğunu söyledi. Ahmek K. da evinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüpheli, adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor
Kasırga öncesi plaja koştular
Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832’ye yükseldi
Fransa'da canlı yayında 'Irkçılık' skandalı! Programın sunucusuyla dalga geçti!
Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Böyle basıldılar
Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı
Erdoğan'dan Almanya'da Mesut Özil sözleri: Hazmedemedim
Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Facebook kullananlar dikkat! Tam 50 milyon hesap etkilendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum