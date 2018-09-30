HABER

Cep telefonunu kapkaççıları yakalandı (Tekrar)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 10:19 | Son Güncelleme

ADANA'da Ali A.'nın, sokakta yürürken konuştuğu cep telefonunu alıp kaçan 1'i çocuk, 2 kişi yakalandı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Ali A.'nın, sokakta yürürken konuştuğu cep telefonunu alıp kaçan 1'i çocuk, 2 kişi yakalandı.
Olay, Yüreğir ilçesi Levent Caddesi'nde meydana geldi. M.B. (15) ile Ahmek K. (20), yanına yaklaştığı Ali A.'nın (19) cep telefonunu alıp, yakına bıraktıkları bisiklete binerek kaçtı. Ali A.'nın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, kısa sürede kimliğini saptadığı M.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çoçuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen M.B., sorgusunda yanındaki kişinin Ahmek K., olduğunu söyledi. Ahmek K. de evinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüpheli, adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERKimse burayı bilmiyor... İşte İstanbul'un içindeki cennet!Kimse burayı bilmiyor... İşte İstanbul'un içindeki cennet!
Beylikdüzü Caz Festivali'nde yerli ustalar sahne aldıBeylikdüzü Caz Festivali'nde yerli ustalar sahne aldı
Adana'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı... Dizi oyuncusu çıktı!Adana'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı... Dizi oyuncusu çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Şeyma Subaşı: Kardashianlara benziyorum

Şeyma Subaşı: Kardashianlara benziyorum

Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni evlenenlerin çekim mekanı oldu: 10 bin yıllık...

Yeni evlenenlerin çekim mekanı oldu: 10 bin yıllık...

Türkiye'de mimarisiyle öne çıkan camiler

Türkiye'de mimarisiyle öne çıkan camiler

Adana'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı... Dizi oyuncusu çıktı!

Adana'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı... Dizi oyuncusu çıktı!

Dünyada en çok çayı hangi ülke tüketiyor?

Dünyada en çok çayı hangi ülke tüketiyor?

Yer Sivas! Hayran kaldılar...

Yer Sivas! Hayran kaldılar...

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.