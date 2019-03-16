HABER

'Cep telefonunu kaybettin' diye eşini öldürdü, mahkemede 'kaza' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 13:00 | Son Güncelleme

ANKARA'da, cep telefonunu kaybettiği için tartıştığı 1 yıllık eşi İran Uyruklu Farnoosh Gheıbı'yı (20), evde arkadaşlarının yanında pompalı tüfekle öldüren otel işletmecisi Binali Atik'in (27) tutuklu yargılanmasına başlandı.

'Cep telefonunu kaybettin' diye eşini öldürdü, mahkemede 'kaza' dedi

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, cep telefonunu kaybettiği için tartıştığı 1 yıllık eşi İran Uyruklu Farnoosh Gheıbı'yı (20), evde arkadaşlarının yanında pompalı tüfekle öldüren otel işletmecisi Binali Atik'in (27) tutuklu yargılanmasına başlandı. Sanık Atik, "Tartışma sırasında eşim ve arkadaşı, elimdeki tüfeği almak için hamle yaptı. Çekiştirme sırasında tüfek ateş aldı. Kaza sonucu olay meydana geldi. Olayda en çok üzülen ve mağdur olan kişi benim" dedi.
Dava dosyasına giren bilgilere göre, Farnoosh Gheıbı, yaklaşık 2 yıl önce annesiyle birlikte İran'dan gelerek Kırıkkale'de oturan teyzesinin yanına yerleşti. Gheıbı, Ankara'da tanıştığı Binali Atik ile ailesinin istememesine rağmen 1 yıl önce kaçarak evlendi. 2 Aralık 2018'de Gheıbı, Keçiören'deki evlerine davet ettiği arkadaşı Adalet Dolaşan ve onun erkek arkadaşı Salih Tokgöz ile alkol almaya başladı. Bir süre sonra eve eşi Atik geldi. Sohbet sırasında Gheıbı, eşi Atik'e, cep telefonunu kendisinin işlettiği otelde kaybettiğini ve telefonun arkasında 500 lira da para olduğunu söyledi. İkili arasında başlayan tartışma sırasında Atik, Gheıbı'ya tokat attı. Gheıbı da elindeki bardağı eşinin üzerine fırlattı. Atik, yatak odasından aldığı pompalı tüfekle Gheıbı'ya bir el ateş etti. Ağır yaralanan Gheıbı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yetirdi. Gözaltına alınan Atik, tutuklandı, hakkında dava açıldı.
İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA
Ankara 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasıyla tutuklu yargılanan Binali Atik, hazır bulundu. Duruşmaya, ölen Farnoosh Gheıbı'nın annesi Jahan Chaman Far ve taraf avukatları da katıldı.
'ÜZÜLEN VE MAĞDUR OLAN KİŞİ BENİM'
Atik, mahkemedeki savunmasında, "Eşim bana, 'sen nasıl erkeksin, nasıl patronsun, kendi dükkanında kaybolan telefonu bulamıyorsun?' dedi. Tartışma sırasında elindeki içki bardağını suratıma fırlattı. Bunun üzerine ben de 3-4 kez tokat attım. Sonra Adalet ile erkek arkadaşına evden gitmelerini söyledim. Bu sırada 3'ü de koridora çıktı. Arkalarından ben de çıktığımda eşim arkadaşına, 'beni öldürsün' diyordu. Ben de 'seni seviyorum neden öldüreyim?' dedim. Bu sırada yatak odasında olması gereken tüfeğin koridorda yerde olduğunu gördüm. Tüfeği alıp salona geçtim, üçünün de gelmesini istedim. Yanıma geldiklerinde eşim ve arkadaşı Adalet elimdeki tüfeğe sarıldı. Üçümüz birden tüfeği çekiştirirken, normalde namlusu yere doğru olan tüfek, nasıl olduğunu anlamadım bir anda patladı ve eşim yere düştü. Kaza sonucu olay meydana geldi. Olayda en çok üzülen ve mağdur olan kişi benim; ancak bu duruma düştüm" dedi.
TANIK, SANIĞI YALANLADI
Duruşmada, Adalet Dolaşan tanık olarak dinlendi. Olay günü birlikte alkol alırken çiftin tartışmaya başladığının anlatan Dolaşan, "Binali tokat vurmak suretiyle Farnoosh'u dövmeye başladı. Engel olmaya çalıştım. Ancak beni de itince korktum ve öbür odaya kaçtım. Üçü salonda kaldı. Salih'in 'yapma' diye bağırdığını duydum. Arkasından Farnoosh 'yapma' diye bağırdı. Sonra bir el patlama sesi duydum. Salona girdiğimde kız yerde kanlar içinde yatıyordu. Hemen Salih ile evden çıkıp polis ve ambulansa haber verdik" dedi.
Gheıbı'nın ailesinin avukatları, sanığın savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde çelişkiler olduğunu söyleyerek, olayın kaza olmadığını savundu. Mahkeme heyeti, çağrılmasına rağmen duruşmaya gelmeyen tanık Salih Tokgöz'ün bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

'Cep telefonunu kaybettin' diye eşini öldürdü, mahkemede 'kaza' dedi'Cep telefonunu kaybettin' diye eşini öldürdü, mahkemede 'kaza' dedi'Cep telefonunu kaybettin' diye eşini öldürdü, mahkemede 'kaza' dedi

Her parçası camdan yapıldı! Her parçası camdan yapıldı!
Kalıp demirlerinin altında kalan işçi yaralandıKalıp demirlerinin altında kalan işçi yaralandı
Annesinin elini tutarak, 'Ne olur gözünü aç' dediği yaralı kurtarılamadıAnnesinin elini tutarak, 'Ne olur gözünü aç' dediği yaralı kurtarılamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 yaşındaki Görkem hayatı boyunca diyet yapmak zorunda

Adeta zamanla yarışıyorlar! Hayatı boyunca böyle yaşamak zorunda

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Parkta dövüp dereye attılar

Parkta dövüp dereye attılar

Öğretmen çifti kaza ayırdı

Öğretmen çiftten çok acı haber!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Yüksekova'da yılan zehri ele geçirildi

Yüksekova'da ele geçirildi! Öldürücü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.