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Cep telefonunu saniyeler içinde çalıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 13:03 | Son Güncelleme

Gürcistan’ın Kvemo-Kartli bölgesinde bir cep telefonu mağazasına giren soyguncu, yaklaşık 2 bin lira değerindeki bir telefonu saniyeler içinde çalıp ortadan kayboldu.Gürcistan’ın Kvemo-Kartli bölgesinin Marneuli kentindeki telefon mağazasını boş gören bir soyguncu içeriye girip vitrindeki telefonlardan birini çalıp kaçtı.

Gürcistan’ın Kvemo-Kartli bölgesinde bir cep telefonu mağazasına giren soyguncu, yaklaşık 2 bin lira değerindeki bir telefonu saniyeler içinde çalıp ortadan kayboldu.
Gürcistan’ın Kvemo-Kartli bölgesinin Marneuli kentindeki telefon mağazasını boş gören bir soyguncu içeriye girip vitrindeki telefonlardan birini çalıp kaçtı. Yalnızca birkaç saniye süren cep telefonu soygunu mağazadaki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, soyguncunun mağazaya girmeden kapının yanındaki vitrine eliyle ulaşmaya çalıştığı ancak ulaşamadığı görülüyor. Daha sonra mağazaya giren şahıs, vitrinden aldığı bir telefonu cebine atıp saniyeler içinde olay yerinden uzaklaşıyor.
Telefon mağazası sahibi yaptığı açıklamada, soyguncu tarafından çalınan telefonun değerinin 950 lari (bin 826 lira) olduğunu söyledi. Dükkan sahibi, polis tarafından soruşturma başlatıldığını ifade etti.

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