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Cep telefonunu seçim sandığına düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 17:42 | Son Güncelleme

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde bir seçmen sabah saatlerinde oy kullanırken telefonunu sandığa düşürdü.

Suat İNCEDERE/ARPAÇAY (Kars), (DHA)- KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde bir seçmen sabah saatlerinde oy kullanırken telefonunu sandığa düşürdü. İsmi açıklanmayan seçmen, saat 16.00'dan sonra sandığın açılmasıyla telefonunu geri alabildi. Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi sırasında bir kişi cep telefonunu 1024 No'lu sandığa düşürdü. Cep telefonunu geri alamayan vatandaş, oy kullanımının tamamlandığı saat 16.00'yı bekledi. Görevliler, oyları saymak için açtıkları sandıktan çıkan telefonu sahibine iade etti.

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