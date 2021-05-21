Cep telefonunu soyduğu evde unutunca yakayı ele verdi

Birçok suçtan sabıkası bulunan Daemeion Grady, bu kez yakayı çabuk ele verdi. ABD'nin Florida eyaletinde 20 Nisan'da yaşanan olayda 24 yaşındaki Daemeion Grady, St. Petersburg bölgesindeki eve girerek çamaşır sepetine doldurduğu birtakım değerli eşya, replika samuray kılıcı ve dizüstü bilgisayar çaldı. Olay yerinden ise ev sahibinin arabasıyla uzaklaştı.

Polisin raporunda ev sahibinin saat 08.00 civarında uyandığında mutfakta hırsızla karşılaştığı, zanlının “bir elinde ev sahibinin aracının anahtarı, öteki elinde de replika samuray kılıcı olduğu” ifade edildi.

EV SAHİBİNİN ARACIYLA KAYIPLARA KARIŞTI

Hırsız, ev sahibini tehdit ederek çaldığı eşyaları bir çamaşır sepetine doldurmasını, daha sonra sepeti kamyonetine yüklemesini söyledi. Ev sahibi kendisinden istenenleri harfiyen uyguladıktan sonra hırsız kamyoneti de çalarak kayıplara karıştı. Ev sahibiyse polisi arayarak ihbarda bulundu.

TELEFONUNU EVDE UNUTTU

Olay yerine gelen polisler yaptıkları aramalarda Grady'nin telefonunu evde unuttuğunu fark etti. Telefondaki fotoğraflar ve videolar aracılığıyla hırsızın kimliğini tespit eden ekipler, salı günü zanlıyı yakaladı.