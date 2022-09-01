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Cep telefonunun öyle bir zararı ortaya çıktı ki... Elinize almak istemeyeceksiniz

01.09.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın dört bir yanında yediden yetmişe neredeyse herkesin elinde cep telefonu var. Her gün mavi ışığa maruz kalmanın şimdiye kadar birçok zararı olduğu ortaya çıkmıştı. ABD’de yapılan çalışmada ise cep telefonunun yeni bir zararı daha ortaya çıktı. Bilim insanları cep telefonunun yaydığı mavi ışığın hücre işlevini bozarak nörodejenerasyona veya yaşlanmaya neden olabileceği konusunda uyarıyorlar. Önceki araştırmalar, uzun ekran süresinin obezite riskini artırdığı belirtilmişti.

Cep telefonunun öyle bir zararı ortaya çıktı ki... Elinize almak istemeyeceksiniz

Bir akademik çalışma, telefonunuza çok uzun süre bakmanın kırışıklıklara neden olabileceğini öne sürdü. Cep telefonunun yaydığı mavi ışığın yaşlanmayı hızlandırabileceği belirtildi. Yetişkinlerin büyük çoğunluğu her gün telefonlardan, iş bilgisayarlarından ve televizyonlardan gelen mavi ışığa maruz kalmaktadır.

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HÜCRE FONKSİYONUNDA BOZULMA

Oregon Eyalet Üniversitesi'ndeki bilim insanları, meyve sineklerinin 14 gün boyunca göz kamaştırıcı ışık altında tutulduklarında, hücre fonksiyonunda bozulma ve nörodejenerasyon veya yaşlanma belirtileri gösterdiklerini keşfettiler.

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MAVİ IŞIK ZARARLARI

Önceki araştırmalar, çok fazla ekran süresinin obezite ve zihinsel sağlık sorunları riskini artırdığı konusunda zaten uyarmıştı. Ayrıca mavi ışığın gözleri yorarak bulanık görmeye, makula dejenerasyonuna ve katarakta yol açtığı ve sirkadiyen ritmi bozarak uykuya dalmayı zorlaştırdığı yönünde endişeler var.


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Anahtar Kelimeler:
cep telefonu Mavi ışık
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