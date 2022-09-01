Cep telefonunun öyle bir zararı ortaya çıktı ki... Elinize almak istemeyeceksiniz

Bir akademik çalışma, telefonunuza çok uzun süre bakmanın kırışıklıklara neden olabileceğini öne sürdü. Cep telefonunun yaydığı mavi ışığın yaşlanmayı hızlandırabileceği belirtildi. Yetişkinlerin büyük çoğunluğu her gün telefonlardan, iş bilgisayarlarından ve televizyonlardan gelen mavi ışığa maruz kalmaktadır.

HÜCRE FONKSİYONUNDA BOZULMA

Oregon Eyalet Üniversitesi'ndeki bilim insanları, meyve sineklerinin 14 gün boyunca göz kamaştırıcı ışık altında tutulduklarında, hücre fonksiyonunda bozulma ve nörodejenerasyon veya yaşlanma belirtileri gösterdiklerini keşfettiler.

MAVİ IŞIK ZARARLARI

Önceki araştırmalar, çok fazla ekran süresinin obezite ve zihinsel sağlık sorunları riskini artırdığı konusunda zaten uyarmıştı. Ayrıca mavi ışığın gözleri yorarak bulanık görmeye, makula dejenerasyonuna ve katarakta yol açtığı ve sirkadiyen ritmi bozarak uykuya dalmayı zorlaştırdığı yönünde endişeler var.



