Cep telefonuyla buzağı ölümlerinin önüne geçilecek

Türkiye’de yılda ortalama 6 milyon buzağının doğup 1 milyona yakınının doğumdan sonraki 2-3 haftalık dönemde ölmesi Burdur Mehmet Akif Üniversiteli bilim adamlarını hareke geçirdi. Türkiye için yıllık ekonomik kaybın yaklaşık 3,15 milyar Türk Lirası olduğu buzağı ölümlerinin en büyük nedeni ishale sebep olan kripto virüsü. Bu virüsün hızlı bir şekilde tespit edilmesinin buzağı ölümlerini azaltmanın mümkün olacağından yola çıkan bilim adamları buzağılarda ölüme sebebiyet veren bu virüsün en kısa ve en pratik yoldan tespit edilmesini sağlayan bir keşfe imza attılar.

Bilim insanları, cep telefonuyla uyumlu mobil bir mikroskop geliştirerek, buzağıların ölümüne neden olan kripto virüsünü hızlı ve basit bir şekilde tespit edilir bir hale getirdiler. Böylece dağda, köyde, kırsalda bir cep telefonu yardımıyla erken teşhis yapılacak ve buzağı ölümlerinin önüne geçilmeye çalışılacak.

Erken teşhis ve hızlı tedavi dönemi

Kripto virüsünün buzağılarda, kuzularda ve oğlaklarda ishallere neden olduğunu belirten MAKÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şima Şahinduran, hastalık sonrası yaşanan buzağı ölümlerinin ekonomik olarak çok büyük kayıplara neden olduğu söyledi. Prof. Dr. Şahinduran geliştirilen mikroskop ile ilgili olarak “Kripto hastalığını hayvanlardan aldığımız dışkıyı boyayarak ve mikroskop kullanarak teşhis ediyoruz. Bu nedenle laboratuvarda bu hastalığın tespiti daha kolay oluyor. Sahada dağ başında çalışan hekimlerin böyle bir imkanları olmayabilir. Mikroskopları yoktur. Biz bu proje ile mikroskopu onların ayağına götürüyoruz. Dağ başındaki bir veteriner hekim çok kolaylıkla bu aleti alır cep telefonuna yerleştirir ve hayvandan alacağı dışkı ile hastalığı teşhis edebilir. Bu sayede birçok kayıp engellenmiş oluyor. Hastalığın ilerlenmesi engelleniyor ve erken teşhisle buzağıyı kurtarma şansımız çok daha fazla oluyor. Bu cihaz ile hastalığın erken teşhisinde bir adım atmış oluyoruz. Bu hastalık Türkiye’nin her yerinde çok yaygın olarak görünüyor. Örnek olarak bizim Veteriner Fakültesi Hastanesindeki kliniğimize son on beş günde dokuz vaka geldi. Bu sadece bize gelen vakalardı. Türkiye çapında sahada düşünecek olursak çok daha fazla oluyor.” ifadelerini kullandı.

Geliştirilen mikroskobun diğer cihazlardan farklı olarak 600 kat büyütmeye sahip olduğunu vurgulayan Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurettin Körözlü, “Diğer cihazlar telefonların kendi dijital büyütmelerini kullanır. Biz tasarladığımız optik mercekler sayesinde 600 kat büyütme sağlayabildik” dedi.