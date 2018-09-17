HABER

Cep telefonuyla konuşan anne ile kızına midibüs çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 20:40 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’da cep telefonuyla konuşarak yolun karşısına geçmek isteyen Suriyeli Zehra M.

Cep telefonuyla konuşan anne ile kızına midibüs çarptı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da cep telefonuyla konuşarak yolun karşısına geçmek isteyen Suriyeli Zehra M. ile kızı Fatma M., halk midibüsünün çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesinde meydana geldi. Cep telefonuyla konuşarak yolun karşısına geçmek isteyen Suriyeli Zehra M. ile yanında bulunan kızı Fatma M.’ye sürücüsünün adı öğrenilmeyen 63 H 0026 plakalı özel halk midibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan anne ve kızı için çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Zehra M. ile kızı Fatma M., ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavisi başlanılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Midibüs sürücüsü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Cep telefonuyla konuşan anne ile kızına midibüs çarptıCep telefonuyla konuşan anne ile kızına midibüs çarptıCep telefonuyla konuşan anne ile kızına midibüs çarptıCep telefonuyla konuşan anne ile kızına midibüs çarptı

PARTNERÇocuğum her şeyi ağlayarak istiyor ne yapabilirim?Çocuğum her şeyi ağlayarak istiyor ne yapabilirim?
Ağrı’da 108 kilo eroin ele geçirildiAğrı’da 108 kilo eroin ele geçirildi
Eyüp'te iki kardeşe silahlı saldırı: 2 yaralıEyüp'te iki kardeşe silahlı saldırı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

CHP'li Dursun Çiçek'e suç duyurusu!

CHP'li Dursun Çiçek'e suç duyurusu!

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

Marmaris'te rezalet! Cinsel ilişkiyi reddeden turisti hastanelik etti!

Marmaris'te rezalet! Cinsel ilişkiyi reddeden turisti hastanelik etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını

Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını

İçinden çıkanlar şoke etti

İçinden çıkanlar şoke etti

Erkek ve dişi aslan dehşete düşürdü! Nefes kesen anlar

Erkek ve dişi aslan dehşete düşürdü! Nefes kesen anlar

Bunları biliyor musunuz?

Bunları biliyor musunuz?

Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!

Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!

Evden uzaklaştırıldı, karavanla plaja yerleşti

Evden uzaklaştırıldı, karavanla plaja yerleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.