Cep telefonuyla konuşan anne ile kızına midibüs çarptı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da cep telefonuyla konuşarak yolun karşısına geçmek isteyen Suriyeli Zehra M. ile kızı Fatma M., halk midibüsünün çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesinde meydana geldi. Cep telefonuyla konuşarak yolun karşısına geçmek isteyen Suriyeli Zehra M. ile yanında bulunan kızı Fatma M.’ye sürücüsünün adı öğrenilmeyen 63 H 0026 plakalı özel halk midibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan anne ve kızı için çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Zehra M. ile kızı Fatma M., ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavisi başlanılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Midibüs sürücüsü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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