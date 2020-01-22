HABER
  4. Cep telefonuyla konuşmak için tepelere çıkıyorlar

Cep telefonuyla konuşmak için tepelere çıkıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 12:59 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çubuk ilçesinin Durhasan Mahallesi sakinleri, cep telefonlarıyla görüşme yapabilmek için yaklaşık 500 metre uzaklıktaki tepelere çıkıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinin Durhasan Mahallesi'nde, GSM hatlarının çekmemesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüşme yapabilmek için tepelere çıkmak zorunda kalıyor.

Durhasan Mahallesi Muhtarı Mustafa Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, GSM hatlarının çekmemesi ve sabit telefon hattındaki yaklaşık 8 aylık arıza nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Ankara merkeze 55, Esenboğa Havalimanı'na 20 kilometre uzaklıktaki mahallenin sakinlerinin, cep telefonlarıyla görüşme yapabilmek için yaklaşık 500 metre uzaklıktaki tepelere çıktığını anlatan Ünal, şöyle konuştu:

"Mahallemde yangın olsa, acil bir hasta olsa, doğum olsa nasıl acil yardım isteyeceğiz. Bu kış günü mahalleden 200-500 metre uzakta yüksek tepelere çıkarak telefonlarla konuşmak zorunda kalıyoruz. Bu, bizim için çok büyük bir sıkıntı. Bizim daha önce sabit telefonlarımız vardı. Yaklaşık 7-8 ay oldu, şu an iletişim kopuk. Bu konuda şikayetlerimizi bildirdik. Abone sayısı az diye yapmıyorlar. Ben muhtarım. Beni aradıkları zaman kimse ulaşamıyor. Mahallemizin dünyayla bağlantısı tamamen kopuk."

Mahalle sakinlerinden Mustafa Ayaz da cep telefonuyla konuşabilmek için günde iki üç kez yüksek tepelere çıktıklarını ifade etti.

Pehlül Arslan ise mahallelerine baz istasyonu kurulması gerektiğini vurgulayarak, "Bu sorun bugünün yarının değil. Devamlı böyleyiz. Telefonlarımız çekmiyor. Baz istasyonu kurulmasını istiyoruz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı
Sivaslı öğrencilerden İdlib’e yardım kampanyasına destekSivaslı öğrencilerden İdlib’e yardım kampanyasına destek
Sinop Etnoğrafya Müzesi’nde yangın paniğiSinop Etnoğrafya Müzesi’nde yangın paniği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Ankara Esenboğa Çubuk Durhasan mahallesi GSM iletişim TELEFON

En Çok Okunan Haberler

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Bakan Koca'dan 'gizemli (Corona) virüs' açıklaması!

Bakan Koca'dan 'gizemli (Corona) virüs' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Meteoroloji'den perşembe günü için soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Meteoroloji'den 'perşembe' uyarısı geldi

Evinden çıktığı sırada öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Evinden çıktığı sırada öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

"Karımı öldürdüm, gidin evden alın" demişti! Cezası belli oldu

Polisi arayıp "Karımı öldürdüm, gidin evden alın" demiş!

Sahte 'Peygamber' için istenen ceza belli oldu

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

Polisin kumar baskınında panikleyince kaçtığı balkonda mahsur kaldı

Gece vakti basılınca panikledi, mahsur kaldı

Metruk evde yaralı bulunan Muhammed'den acı haber geldi

Terk edilmiş evde bulunan Muhammed'den acı haber...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.