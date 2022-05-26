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Cep telefonuyla konuşurken 50 metrelik uçurumdan düştü! Vinç yardımıyla kurtarıldı

26.05.2022 02:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir üniversite öğrencisi, cep telefonuyla konuştuğu sırada 50 metrelik uçurumdan düştü. Çeşitli yerlerinden yaralanan 21 yaşındaki öğrenci, itfaiye ekiplerinin 1 saat 40 dakikalık çalışması sonrasında, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Cep telefonuyla konuşurken 50 metrelik uçurumdan düştü! Vinç yardımıyla kurtarıldı

Adana'da dün akşam saatlerinde Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Kampüsünde bir kişinin uçurumdan düştüğü ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

UÇURUMDAN DÜŞTÜ MAHSUR KALDI

Ekipler, üniversite öğrencisi C.Ö'nün (21) cep telefonuyla konuştuğu sırada yaklaşık 50 metrelik uçurumdan düştüğünü ve mahsur kaldığını tespit etti. Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri, kurtarma aracını ağaçlık alandan uçuruma yaklaştırarak vinç yardımıyla C.Ö'nün bulunduğu yere bir görevli indirdi.

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VİNÇ YARDIMIYLA KURTARILDI

Çeşitli yerlerinden yaralanan C.Ö, yanına inen itfaiye erinin ilk müdahalesinin ardından, sırt tahtasına bağlanarak vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

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Sedyeye taşınan C.Ö. ambulansla ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. (AA-İHA)

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