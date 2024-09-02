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  4. Cephanelik gibi mağara! Hepsi Şırnak'tai operasyonda ele geçirildi: Terör örgütünün mühimmat deposu imha edildi

Cephanelik gibi mağara! Hepsi Şırnak'tai operasyonda ele geçirildi: Terör örgütünün mühimmat deposu imha edildi

02.09.2024 08:06
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Şırnak'ta Cudi Dağı kırsalında terör örgütünün mühimmat deposu imha edildi. Mağarada ele geçirilenler bir bir sergilendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre; Şırnak ili Cudi Dağı kırsalında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsal barınma alanlarının imha edilmesine yönelik “GÜRZ-12” operasyonu başlatıldı.

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Operasyonda teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı bir mağaranın tespit edilmesi sonucu; 753 adet El Bombası, 1000 adet El Bombası Fünyesi, 2000 adet Elektrikli Fünye, 11 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 5 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 3 adet RPG-7 Roketatar, 2 adet PKM Makinalı Tüfek, 1 adet 60 mm’lik Havan, 2 Kg Patlayıcı Madde ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
terörist mağara
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