HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cepheden kaçan Ermeni ordusuna ait askeri araçlar ve kamyonlar ilk kez görüntülendi

Cepheden kaçan Ermeni ordusuna ait askeri araçlar ve kamyonlar ilk kez görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 10:43 | Son Güncelleme

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik başlattığı karşı saldırıda Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilen askeri araçlar ve kamyonlar ilk kez görüntülendi.Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan’a yönelik başlattığı karşı saldırı 6’ncı gününde devam ediyor.

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik başlattığı karşı saldırıda Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilen askeri araçlar ve kamyonlar ilk kez görüntülendi.
Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan’a yönelik başlattığı karşı saldırı 6’ncı gününde devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın kaçarak cephede bıraktığı askeri araçları ele geçirdi. Ele geçirilen askeri araçlar orduya ait bir alanda görüntülendi. 12’den fazla olan kamyon ve araçlarda çatışma izleri görülürken, tamamının tahribata uğradığı görüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun
Hedeflerinde iş adamları vardı! 'Sihirbaz' yakayı ele verdiHedeflerinde iş adamları vardı! 'Sihirbaz' yakayı ele verdi
Üniversiteler ne zaman açılacak?Üniversiteler ne zaman açılacak?
En Çok Okunan Haberler
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
Rusya'dan 'Dağlık Karabağ' açıklaması
Rusya'dan 'Dağlık Karabağ' açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
MasterChef'te rahatsızlandı! Doktor eşliğinde stüdyodan ayrıldı
MasterChef'te rahatsızlandı! Doktor eşliğinde stüdyodan ayrıldı
Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
4 kişinin tecavüzüne uğradı! İğrenç olayda yeni gelişme
4 kişinin tecavüzüne uğradı! İğrenç olayda yeni gelişme
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Diğer Haberler
Büyükada Rum Yetimhanesi'nin restorasyonu için ilk adım atıldı
Büyükada Rum Yetimhanesi'nin restorasyonu için ilk adım atıldı
2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı! YKS Ek Yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
Damadı evini yakan kayınvalide: Korkumdan evime gelemiyorum
O olaydan sonra evine giremiyor
Hedeflerinde iş adamları vardı! 'Sihirbaz' yakayı ele verdi
Hedeflerinde iş adamları vardı! 'Sihirbaz' yakayı ele verdi
Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi: Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı tutuklandı
Pınar Gültekin cinayetinde ikinci tutuklama!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.