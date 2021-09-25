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Cepheye silah taşıyan tren bir asır sonra yeniden raylarda

25.09.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birinci Dünya Savaşı döneminde İstanbul'a kömür taşıması için kurulan, Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu’ya silah taşınmasında görev alan Kağıthane Treni, 'Tarihi Eserlerin İhyası' projesi kapsamında 100 yıl aradan sonra yeniden sefere başladı. Kağıthane Treni, Mecidiyeköy- Kağıthane- Mahmutbey ve Gayrettepe- Kağıthane- Havalimanı metro hatlarına entegre olarak hizmet verecek, 3 kilometrelik güzergah üzerinde 4 durakla çalışacak.

Cepheye silah taşıyan tren bir asır sonra yeniden raylarda

Silahtarağa Bilgi Üniversitesi’nden başlayan ve Kağıthane Merkez’de son bulan hat üzerinde; 2 vagon ve 2 lokomotiften oluşan nostaljik tren, tamamen yerli ve milli imkanlarla Türk mühendisler tarafından üretildi. Güneş enerjisiyle destekli, tamamen elektrikle çalışacak Kağıthane Treni, saat 10.00 ile 15.00 arasında her yarım saatte bir kalkış yapacak. Tarihi trenin açılışı Kağıthane Belediyesi yerleşkesinde gerçekleştirildi.

"100 YIL ARADAN SONRA TRENİMİZİ YENİDEN CANLANDIRMANIN HEYECANINI YAŞIYORUZ"

Tören sonrası soruları yanıtlayan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Kağıthane tarihi dekovil hattımız ilçemize ve İstanbul'umuza hayırlı olsun. Bugün 100 yıl aradan sonra bu trenimizi yeniden canlandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu trenimiz aynı zamanda hem nostaljik tren hem ulaşım akslarına yakınlığı ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 3 kilometrelik bir güzergah içerisinde Kağıthane Meydanı'na kadar gidecek trenimizde aynı zamanda Mecidiyeköy-Kağıthane-Mahmutbey metro hattına entegre çalışacak. Yakın zamanda açılışının yapılacağı ulaştırma bakanlığımızın Kağıthane-Havalimanı metro hattına entegre çalışacak. Trenimiz gün içerisindeki ulaşıma da imkan sağlayacak" dedi.

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İLK BİR AY ULAŞIM ÜCRETSİZ

Tarihi trenin ulaşım ücretleri hakkında da bilgi veren Başkan Mevlüt Öztekin, "Önümüzdeki bir ay içerisinde ücretsiz olacak. Sonrasında da cüzi miktarlarda ücret alınacak. Şu anda ulaşım ücreti belli değil. Meclis karar sonrası belirlenecek. Bugün için özel bilet de bastık. O biletler insanlara birer anı olacak. Bu nedenle bilet sistemini hayata geçirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

"FOSİL YAKIT KULLANMIYOR, ÇEVRECİ BİR TREN"

Trenin çevreye duyarlı olduğuna da dikkat çeken Başkan Öztekin, şöyle devam etti:

"Fosil yakıt kullanmıyor, çevreci bir tren ve üzerinde güneş panelleri yer alıyor. Bu güneş panelleriyle birlikte akülü sistem elektrikle çalışan bir tren ve gün içerisinde bu güzergahta 15 defa geliş-gidiş yapacak. Bunu çocuklarımız ve gençlerimiz de gün içinde kullanacak. Bölgemizde çok fazla üniversite yer aldığından üniversite öğrencileri de tercih edecek. Bu trenin en güzel özelliği 1915 yılında Silahtarağa Elektrik Fabrikasına kömür taşımacılığında kullanılması, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı mücadelesinde de silah taşımacılığı yapması açısından memleketimizin kurtulmasına vesile olmuş oluyor."

DHA

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