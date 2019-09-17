İSTANBUL (AA) - Global Finance dergisinin gerçekleştirdiği "Batı Avrupa'nın En İyi Tüketici Dijital Bankaları Ödülleri"nde, Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) dijital bankacılık platformu CEPTETEB, "Batı Avrupa'daki En İyi Mobil Bankacılık" ödülüne layık görüldü.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, TEB'in dijital bankacılık platformu olan ve kullanım kolaylığı, yüksek güvenlik standartlarının yanı sıra zengin içeriğiyle de öne çıkan CEPTETEB'e uluslararası finans dünyasından bir ödül daha geldi.

188 ülkede okuyucusu bulunan ve finans dünyasının da yakından takip ettiği Global Finance dergisi, Batı Avrupa'nın en iyi tüketici dijital bankalarını ödüllendirdiği ve bu yıl 20'ncisini düzenlediği ödül töreninde CEPTETEB'i, "Batı Avrupa'daki En İyi Mobil Bankacılık" ödülüne layık gördü.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, Global Finance dergisi gibi uluslararası alanda takip edilen saygın bir yayın tarafından "Batı Avrupa’daki En İyi Mobil Bankacılık" ödülüne layık görülmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti: