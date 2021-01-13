Cerablus Devlet Hastanesinde canlı bomba yakalandı

Suriye’nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesindeki Devlet hastanesi girişinde iki erkek şahsa yapılan üst aramasında bomba düzeneği bulundu.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Cerablus’ta 12.01.2021 günü saat 14.45 sıralarında Cerablus Devlet Hastanesi girişinde iki erkek şahsın yapılan üst aramasında 1 adet fünye düzenekli canlı bomba yeleği, 1-1,5 kg civarında TNT ile bu TNT’nin güçlendirilmesinde kullanılan yaklaşık 2 kilo civarında demir bilye ve bu düzeneğe 1 metre infilaklı fitil ile bağlı (ateşlemeyi sağlamak maksadıyla) 1 adet el bombası fünyesi yakalanmış ve DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı olduğu değerlendirilen bu şahıslara yapılan tahlil sonucunda kanlarında yüksek miktarda uyuşturucu madde olduğu tespit edilmiştir. Olay ile ilgili şahıslar gözaltına alınmış ve yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.

