Cerablus'ta, bombalı saldırı! Yaralılar var

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Cerablus kent merkezinde sabah saatlerinde bomba yüklü bir motosiklet infilak ettirildi. Saldırıda 8 kişi yaralandı. Yaralılar, özel araçlar ve ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kentte önlemlerini artıran güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü PKK/PYD'nin düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

