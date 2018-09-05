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Cerablus'ta, bombalı saldırı! Yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 05.09.2018 12:54 | Son Güncelleme

Suriye'nin Cerablus kentinde bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 3'ü ağır, 8 kişi yaralandı.

Cerablus'ta, bombalı saldırı! Yaralılar var

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Cerablus kent merkezinde sabah saatlerinde bomba yüklü bir motosiklet infilak ettirildi. Saldırıda 8 kişi yaralandı. Yaralılar, özel araçlar ve ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kentte önlemlerini artıran güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü PKK/PYD'nin düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cerablus Suriye bombalı saldırı

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