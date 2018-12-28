Cerablus’a askeri sevkiyat sürüyor

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Hasan DÖNMEZ/CERABLUS (Suriye), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’ye yapılan askeri sevkiyat bugün de devam etti. Karkamış Sınır Kapısı’ndan geçen aralarında zırhlı araçlar ile mühimmat bulunan TIR’lar, operasyon yapılması beklenen Menbiç sınırındaki Cerablus bölgesindeki askeri üslere konuşlandı.

Fırat’ın doğusu ve Menbiç’e yönelik harekatın gündeme gelmesiyle sınırın iki tarafında başlayan hareketlilik devam ediyor. Sabah saatlerinde de Türkiye’nin çeşitli kentlerinden sınıra ulaşan askeri araçlar ile mühimmat yüklü TIR’lar, Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki Karkamış Sınır Kapısı'ndan Suriye’ye geçti. Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Cerablus’a ulaşan askeri konvoy, daha sonra güvenlik önlemleri eşliğinde bölgede bulunan TSK’ya ait üslere yönlendirildi. Askeri araç ve personellerin Cerablus’taki üslerde konuşlandırıldığı öğrenilirken, sevkiyatın devam edeceği belirtildi.

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