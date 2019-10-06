HABER

Cerablus'ta araca yerleştirilen bomba patladı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 00:06 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyinde Cerablus ilçe merkezinde Özgür Suriye Ordusu'na ait bir askeri araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 4 kişi yaralandı

CERABLUS (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait askeri bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçe merkezinde, ÖSO aracına yerleştirilen bomba infilak etti. Saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan kentlerde sabah saatlerinde bomba yüklü motosikletlerle düzenlenen eş zamanlı terör saldırılarında ise 16 sivil yaralanmıştı.

Kendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çektiKendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çekti
Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!
Arkadaşını boğazından bıçaklayıp kaçtıArkadaşını boğazından bıçaklayıp kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cerablus'ta araca yerleştirilen bomba patladı Suriye

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afyonkarahisar'da korkuç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var!

Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var!

Çorum'da zehirlenme şüphesi! Onlarca kişi hastaneye akın etti!

Hastane acili dolup taştı! Tam 47 kişi birden!

Trafik arapsaçına döndü! İstanbul'da feci kaza!

Trafik arapsaçına döndü! İstanbul'da feci kaza!

İstanbul'da dehşet! Elindeki şişeyi kırıp arkadaşının boğazını kesti!

Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!

İzmir'de korkunç olay! Balık tutan adama tren çarptı!

İzmir'de korkunç olay! Balık tutan adama tren çarptı!

Suriye sınırına askeri sevkiyat!

Suriye sınırına askeri sevkiyat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.