HABER

Cerablus'ta bomba yüklü motosiklet saldırısı: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 12:19 | Son Güncelleme

Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu ÖSO mensubu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

CERABLUS (AA) - Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesinde bomba yüklü bir motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus ilçe merkezinde, güvenlik güçleri, dün gece, park halinde bir motosiklette bomba düzeneğini fark etti.

Motosikletin bulunduğu noktaya intikal eden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatısı altındaki yerel polislerden 3 bomba imha uzmanı, patlayıcıyı etkisiz hale getirmeye çalışırken, bombanın infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ÖSO'ya bağlı güvenlik birimleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Halep iline bağlı Cerablus ilçesinin güneybatısındaki Gandura beldesinde 21 Şubat'ta YPG/PKK işgalindeki Münbiç ilçesinden gelen bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucu ÖSO mensubu 5 bomba imha uzmanı hayatını kaybetmişti.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
İnegöllü çiftçiler, patatese yöneldiİnegöllü çiftçiler, patatese yöneldi
92 yaşında, 15 yıllık hayali gerçek oldu92 yaşında, 15 yıllık hayali gerçek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bomba Cerablus patlama saldırı YPG/PKK

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Ankara'daki evinde dev iguanayla birlikte yaşıyor

Ankara'daki evinde dev iguanayla birlikte yaşıyor

Savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı! 3 sene sonra yeniden görüldü

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

İzmir'de iğrenç olay! 5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Osmanlı Hanedanı'na vefa! İstanbul'a gönderildi

Osmanlı Hanedanı'na vefa! İstanbul'a gönderildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.