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Cerablus'ta bombalı araçla saldırı:  9 yaralı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 16:25 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin Cerablus'ta bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda 1'i çocuk 9 sivilin yaralandığını duyurdu.

Cerablus'ta bombalı araçla saldırı:  9 yaralı 

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin Cerablus'ta bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda 1'i çocuk 9 sivilin yaralandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kana susamış PKK/YPG'li teröristler, Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde bulunan Cerablus merkezinde yine bombalı araç patlattı. Teröristlerin günlük yaşantısına devam eden masum sivilleri hedef aldığı saldırıda, 1'i çocuk olmak üzere toplam 9 sivil yaralandı" denildi.
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Cerablus'ta bombalı araçla saldırı: 9 yaralı

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