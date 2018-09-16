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Cerablus'ta, bombalı motosikletli saldırı: 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 11:16 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Cerablus kentinde bomba düzeneği yerleştirilen motosikletle düzenlenen saldırıda 10 kişi yaralandı.

GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE'nin Cerablus kentinde bomba düzeneği yerleştirilen motosikletle düzenlenen saldırıda 10 kişi yaralandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Gaziantep'in Karkamış ilçesine komşu Cerablus kent merkezinde, sabah saatlerinde bombalı motosikletle saldırı düzenlendi. Patlamada 10 kadar kişi yaralandı. Yaralılar, özel araçlar ve ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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