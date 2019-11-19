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Cerablus'ta bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 15:10 | Son Güncelleme

Yerel güvenlik güçlerince, başka bir motosiklette tespit edilen bomba düzeneği de etkisiz hale getirildi

CERABLUS (AA) - Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinde, bomba yüklü motosikletle düzenlenen terör saldırısında bir sivil yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus merkezinde, motosiklete yerleştirilen bomba infilak etti.

Terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre, bir sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

- İkinci bomba etkisiz hale getirildi

Öte yandan güvenlik güçleri, ilçe merkezinde bomba yüklü bir motosiklet daha tespit ederek, olası bir saldırının önüne geçti.

Motosiklete yerleştirilen bomba düzeneği, bomba imha uzmanlarınca güvenli şekilde etkisiz hale getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cerablus Suriye terör saldırısı YPG/PKK

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