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Cerablus'ta düğünde ateşlenen mermiler Karkamış'ta 1'i çocuk 2 kişiyi yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 20:01 | Son Güncelleme

SURİYE’nin Cerablus kentinde yapılan düğün töreninde havaya uzun namlulu tüfeklerle ateş edildi, sınırı aşan mermiler Gaziantep’in Karkamış ilçesinde lokanta işleten Şıh Mehmet Özpolat'a (55) ve evinin önünde oynayan Dilek Özberk'e (5) isabet etti.  Olay akşam saatlerinde ilçenin sınır hattında yakın kesiminde meydana geldi.

Metin İLKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- SURİYE’nin Cerablus kentinde yapılan düğün töreninde havaya uzun namlulu tüfeklerle ateş edildi, sınırı aşan mermiler Gaziantep’in Karkamış ilçesinde lokanta işleten Şıh Mehmet Özpolat'a (55) ve evinin önünde oynayan Dilek Özberk'e (5) isabet etti.
Olay akşam saatlerinde ilçenin sınır hattında yakın kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, Karkamış’ın karışışında bulunan Suriye’nin Cerablus kentinde düğün töreni sırasında havaya uzun namlulu tüfeklerle ateş edildi. Karkamış’a düşen mermiler sınır hattında lokanta işleten Şıh Mehmet Özpolat ve aynı bölgedeki evlerinin önünde oyun oynayan Dilek Özberk’e isabet etti. Kanlar içinde yere düşen yaralıları görenler durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıları Karkamış Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar Nizip Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Dilek Özberk, Gaziantep’e sevk edildi.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler sınır hattındaki vatandaşları uyarırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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