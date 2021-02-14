HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cerablus’ta eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Cerablus’ta eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

14.02.2021 22:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cerablus’ta eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Gaziantep Valiliği koordinesinde Cerablus’ta gerçekleştirilen operasyonda bombalı saldırı için keşif yapan PYD/PKK’lı 2 terörist yakalandı.Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Cerablus’ta, yerel kolluk birimlerince 13.02.2021 tarihi saat 23.45 sıralarında ve 14.02.2021 tarihi saat 01.50 sıralarında yapılan operasyonda, Cerablus/Kandura beldesinde bulunan devlet hastanesinde bombalama eylemi yapmak amacıyla keşif yapan U.E.H.ve F.E.A.

Gaziantep Valiliği koordinesinde Cerablus’ta gerçekleştirilen operasyonda bombalı saldırı için keşif yapan PYD/PKK’lı 2 terörist yakalandı.
Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Cerablus’ta, yerel kolluk birimlerince 13.02.2021 tarihi saat 23.45 sıralarında ve 14.02.2021 tarihi saat 01.50 sıralarında yapılan operasyonda, Cerablus/Kandura beldesinde bulunan devlet hastanesinde bombalama eylemi yapmak amacıyla keşif yapan U.E.H.ve F.E.A. isimli PYD/YPG/PKK/KCK terör örgütü mensupları yakalanarak gözaltına alınmış, şahıslar ile birlikte 1 adet Kalaşnikof marka piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait 1 adet şarjör ile 25 adet fişek ele geçirilmiştir. Konuya ilişkin adli işlemler devam etmektedir" denildi.

Cerablus’ta eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Son noktayı koydu Son noktayı koydu
Kaza sonrası yola savrulan lahanaları polis topladıKaza sonrası yola savrulan lahanaları polis topladı
Azar hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Azar hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Soylu: Bin parçaya bölmezsek bu millet yüzümüze tükürsün

Soylu: Bin parçaya bölmezsek bu millet yüzümüze tükürsün

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Amigo kızının çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

Amigo kızının çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Diğer Haberler

Ayvalık polisinden akıllara durgunluk veren uyuşturucu operasyonu

Ayvalık polisinden akıllara durgunluk veren uyuşturucu operasyonu

Antalya'da kaza sonrası yola savrulan lahanaları polis topladı

Kaza sonrası yola savrulan lahanaları polis topladı

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

Çocuklarıyla evi terk eden eşi Sevgililer Günü’nde barışmayınca ‘Elveda’ yazıp, intihar etti

Sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası intihar etti

14 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

14 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Acılı ailelerin adli tıp önündeki acı bekleyişi sürüyor

Adli tıp önünde acı bekleyiş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.