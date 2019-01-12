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Cerablus'ta kalp kirizi geçiren vali yardımcısı hayatını kaybetti (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.01.2019 17:58 | Son Güncelleme

TÖRENLE UĞURLANDI Görevli olduğu Suriye'nin Cerablus kentindeki makamında kalp krizi geçirerek vefat eden Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller için,tören düzenlendi.

TÖRENLE UĞURLANDI Görevli olduğu Suriye'nin Cerablus kentindeki makamında kalp krizi geçirerek vefat eden Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller için,tören düzenlendi. Gaziantep Valiliği önünde düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Vali Davut Gül, milletvekilleri, vali yardımcıları, bürokratlar ve İmamgiller'in hakim eşi İmran ile çocukları katıldı. Ahmet Turgay İmamgiller'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracından polisler tarafından indirilerek valilik önüne getirildi. Törende konuşan Vali Davut Gül, " Bir idareci açısından en zor anlardan birisi kendi çalışma arkadaşının ebediyete intikal ederken konuşmasıdır. Dolayısı ile bu sözün bittiği yerdeyiz. Yaklaşık 1,5 senedir hizmet ediyordu. Burada ve yurt dışında görevi vardı. Son 2 aydır da beraber çalışıyorduk. Bizlere düşen haklarımızı helal etmektir. Çok üzgünüz" dedi. Bakan Kasapoğlu ise ailesine sabır dileyerek, "Allah milletimize sabır versin mekanı cennet olsun. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Onların yükselttiği bu devleti muhafaza için bizlerde çalışacağız. Tekrar sabır versin diyorum mekanı cennet olsun" diye konuştu. Ahmet Turgay İmamgiller cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine gönderildi. Eyyüp BURUN, Mustafa KANLI/ GAZİANTEP

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