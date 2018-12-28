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Cerablus’ta ÖSO hareketliliği (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 19:38 | Son Güncelleme

TERÖR örgütü PKK/PYD’nin Menbiç’ten çekileceğini duyurmasının ardından bu kente komşu olan Cerablus’ta Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin hareketlendiği görüldü.

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Hasan DÖNMEZ/CERABLUS (Suriye), (DHA)- TERÖR örgütü PKK/PYD’nin Menbiç’ten çekileceğini duyurmasının ardından bu kente komşu olan Cerablus’ta Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin hareketlendiği görüldü. İlçe merkezinde onlarca araçla toplanan yüzlerce ÖSO askeri, Menbiç sınırına hareket etti. Suriye’nin Menbiç kentine olası operasyonun gündeme gelmesinin ardından terör örgütü PKK/PYD bugün bölgeden çekileceğini duyurdu. Teröristlerin silahlı militanlarını çektiği alanlara rejim güçlerinin girmesini istemesiyle başlayan hareketlilik devam ediyor. Menbiç’te gün içerisinde yaşananların ardından son zamanlarda cephe hatlarına asker takviyesi yapan ÖSO unsurları, saat 15.00’ten itibaren Cerablus ilçe merkezinde toplanmaya başladı. Üzerinde uçaksavar bulunan kamyonetlerle meydan ve çevresinde toplanan ağır ve hafif silahlı yüzlerce ÖSO askeri, tekbirler getirerek Menbiç sınırındaki cephe hatlarına ilerlemeye başladı.

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