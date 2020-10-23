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Cerablus’taki akaryakıt pazarı saldırısında 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 22:15 | Son Güncelleme

Suriye’nin Cerablus kentinde bulunan akaryakıt pazarına düzenlenen füzeli saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.Suriye’nin Cerablus kentindeki bulunan El Koussa köyündeki bir akaryakıt pazarına füzeli saldırı yapılmıştı.

Suriye’nin Cerablus kentinde bulunan akaryakıt pazarına düzenlenen füzeli saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Suriye’nin Cerablus kentindeki bulunan El Koussa köyündeki bir akaryakıt pazarına füzeli saldırı yapılmıştı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada ise, saldırının Hmeimim’deki Rusya’ya ait askeri üsten yapıldığı iddia edilmişti. Yerel kaynaklar, saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını aktarırken, yaralılarının durumlarının ağır olduğunu belirtti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, saldırı sonrası pazar yerinde çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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