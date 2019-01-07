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Cerablus'un çocuk hamalları

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 11:15 | Son Güncelleme

SURİYE'nin terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Menbiç kentinden kaçarak Cerablus'a gelmek isteyen yüzlerce kişi, iki kent arasındaki sınır hattında yoğunluk oluşturuyor.

Taylan YILDIRIM- Yılmaz BEZGİN/CERABLUS (Suriye), (DHA)- SURİYE'nin terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Menbiç kentinden kaçarak Cerablus'a gelmek isteyen yüzlerce kişi, iki kent arasındaki sınır hattında yoğunluk oluşturuyor. Terör örgütünün baskısından kaçarak Cerablus sınırına gelen Menbiç sakinlerine burada çocuk hamallar yardım ediyor. Suriye’nin Halep kentine bağlı Menbiç ilçesi, devam eden iç savaşta 2014 yılında önce terör örgütü DEAŞ’ın kontrolüne 2 yıl sonra ise terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolüne geçti. İlçedeki vatandaşlar terör örgütlerinin baskılarından kurtulmak için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile terör örgütlerinden arındırılan Cerablus'a göç etmeye başladı. Her gün yüzlerce insanın göç ettiği iki ilçe arısındaki sınır noktasında yoğunluk yaşanıyor. ÖSO kontrolündeki sınıra gelen Menbiçliler getirdikleri eşyaları bu noktada yaşları 9 ile 14 arasında değişen çocuk hamallara bırakıyor. Yağmura ve soğuk havaya aldırış etmeden göç edenlerin eşyalarını el arabalarıyla tampon bölgeden Cerablus'taki araçlara taşıyan çocuklar yaptıkları işten kazandıkları para ile ailelerinin geçinmelerine yardım ediyor. Çamur içindeki alanda çalışan çocukların tek dinlenme alanları ise eşyaları taşıdıkları el arabaları. Çocuklar fırsat bulduklarında el arabalarının üzerine oturarak dinlenme fırsatı buluyor.

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