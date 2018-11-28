Cerattepe'de çevrecileri sevindiren haber

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'in Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkisinde, madencilik faaliyeti için 'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu' raporunda 22 hektar gösterilen alana verilen işletme izninin 240 hektara çıkarılmasına karşı açılan davada, Rize İdare Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, ÇED olumlu raporunun 22 hektar için verildiğini belirterek, 240 hektarlık işletme izni kararını iptal etti.

Kafkasör Yaylası'ndaki Cerattepe mevkisinde, madencilik faaliyetlerine karşı Yeşil Artvin Derneği üyeleri ve yöre halkının mücadelesi sürüyor. Cerattepe'deki madencilik faaliyeti için 'ÇED olumlu' raporunda 22 hektar gösterilen alana verilen işletme izninin 240 hektara çıkarılması, tepkilere neden oldu. Cerattepe'deki madencilik faaliyetlerine karşı mücadele veren Yeşil Artvin Derneği üyeleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 351 kişi 'işletme izninin iptali' istemiyle Rize İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, ÇED raporu olmadığına vurgu yaptığı alan için verilen 240 hektarlık işletme izni kararını iptal etti.

'UMUT VEREN BİR KARAR OLDU'

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan maden şirketinin ÇED izinlerini 22 hektarlık alan için aldığını ancak bunun sonradan 240 hektara çıkarıldığını söyledi. Karahan, "Artvin'de henüz hiçbir şey bitmedi, mücadelemiz de devam ediyor. 'Her şey bitti' diyenler için güzel bir cevap oldu. Olumlu bir karar. Gerçekten hiçbir şeyin bitmediğini gösteren bir karar. Halkın haklı olduğu bu davada hep birlikte sonuç alınabileceğini düşünüyoruz. Bu yanlıştan dönüleceğine inanıyoruz. Bu bizim için moral oldu, umut oldu" dedi.

'CERATTEPE DAVASI BİTEN DAVA DEĞİLDİR'

Derneğin avukatı Bedrettin Kalın da yeniden hukuka uygun kararlar almaya başladıklarını belirterek, "Bizim mücadelemiz devam ediyor, edecek. Hiçbir şey bitmiş değil, Cerattepe davası biten bir dava değil; bugünkü karar bunu göstermiştir. Bu yönüyle önemli bir karar olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

MÜCADELE 23 YIL ÖNCE BAŞLADI

Artvin'in Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkisinde madencilik faaliyetlerinin planlanması üzerine, 1995 yılında kurulan Yeşil Artvin Derneği öncülüğünde birleşen Artvin halkı, mücadele başlattı. Bölgedeki ilk maden projesi, verilen hukuk mücadelesi sonunda 2002 yılında iptal edildi. 2011 yılında alan yeniden ruhsatlandırıldı. Artvinliler, 2013 yılında yeni bir hukuk mücadelesi başlattı. Yeşil Artvin Derneği öncülüğünde 751 kişi ile 61 avukat, 8 Temmuz 2015'te Rize İdare Mahkemesi’ne ÇED olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Türkiye'nin en büyük çevre davasını açtı. Firma, ÇED raporu ile ilgili verilmiş bir yargı kararı olmaması nedeniyle Artvin Valiliği'ne başvurarak 16 Şubat 2016 tarihinde iş makinelerini Cerattepe bölgesine çıkarmak istedi.

Artvin halkı, araçları ile yola kurdukları barikatlarla iş makinelerinin bölgeye çıkmasına izin vermedi. İki gün boyunca polis ve jandarmanın biber gazı, cop ve plastik mermi ile yaptığı müdahalelerin ardından iş makineleri Cerattepe bölgesine çıkarıldı. Olayların büyümesi üzerine Artvin heyeti ile Ankara'da görüşen dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, hukuki süreç sona erene kadar Cerattepe'de çalışma yapılmaması yönünde talimat verdi. Danıştay, 2017 yılı Temmuz ayında yerel mahkemenin 'Madencilik yapılabilir' kararını onadı. Böylece Cerattepe'de madencilik faaliyeti başladı.