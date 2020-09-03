Çerçeve nedir bilmeyen akıllı saat: Rollme Hero!

Akıllı telefonların artık standartlaşan bazı özellikleri var. Bunlardan biri de çerçevesiz ekranlar. Günümüzde giriş seviyesindeki akıllı telefonlar bile kalın çerçevelerinden arınmış durumdalar. Hal böyle olunca, akıllı telefonların en büyük yardımcıları da bu değişimden ister istemez etkileniyor. Bu yardımcılar kim mi? Tabi ki akıllı saatler. Güncel akıllı saatler, klasik akıllı saatlere yakın bir tasarım sunuyorlar. Bu sayede klasik saatlerin yerini almaya başladılar. Rollme firmasının üreteceğini söylediği akıllı saati Rollme Hero ise daha fazlasını vadediyor.

ROLLME HERO ÇERÇEVESİZ TASARIM İLE GELECEK

Rollme, internet sitesi üzerinden yeni akıllı saati Rollme Hero'nun detaylarını paylaştı. Rollme'nin paylaştığı detaylara göre Rollme Hero, çerçevelerinden arınacak. Yani ekranın etrafındaki siyah yuvarlak çerçeve, tamamen yok olacak. Bu sayede akıllı saat gerçek bir analog saat gibi çalışabilecek. Akıllı saatin yayınlanan fotoğrafı da bizlere çerçevesiz bir akıllı saatin güzel bir deneyim sunacağını gösteriyor. Fakat cihazı yakından görmeden kesin bir şeyler söylemek takdir edersiniz ki mümkün değil.