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Çerçeve nedir bilmeyen akıllı saat: Rollme Hero!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.09.2020 17:43 | Son Güncelleme

Rollme, Rollme Hero adını taşıyan akıllı saatini ilk kez gösterdi. Rollme Hero teknik özellikleriyle değil ekranıyla birçok kişiyi şaşırtacak. Zira, Rollme Hero'nun ekranın etrafında herhangi bir çerçeve yok.

Çerçeve nedir bilmeyen akıllı saat: Rollme Hero!

Akıllı telefonların artık standartlaşan bazı özellikleri var. Bunlardan biri de çerçevesiz ekranlar. Günümüzde giriş seviyesindeki akıllı telefonlar bile kalın çerçevelerinden arınmış durumdalar. Hal böyle olunca, akıllı telefonların en büyük yardımcıları da bu değişimden ister istemez etkileniyor. Bu yardımcılar kim mi? Tabi ki akıllı saatler. Güncel akıllı saatler, klasik akıllı saatlere yakın bir tasarım sunuyorlar. Bu sayede klasik saatlerin yerini almaya başladılar. Rollme firmasının üreteceğini söylediği akıllı saati Rollme Hero ise daha fazlasını vadediyor.

ROLLME HERO ÇERÇEVESİZ TASARIM İLE GELECEK

Rollme, internet sitesi üzerinden yeni akıllı saati Rollme Hero'nun detaylarını paylaştı. Rollme'nin paylaştığı detaylara göre Rollme Hero, çerçevelerinden arınacak. Yani ekranın etrafındaki siyah yuvarlak çerçeve, tamamen yok olacak. Bu sayede akıllı saat gerçek bir analog saat gibi çalışabilecek. Akıllı saatin yayınlanan fotoğrafı da bizlere çerçevesiz bir akıllı saatin güzel bir deneyim sunacağını gösteriyor. Fakat cihazı yakından görmeden kesin bir şeyler söylemek takdir edersiniz ki mümkün değil.

Rollme Hero

ROLLME HERO SIR GİBİ SAKLANIYOR

Rollme Hero'nun ne zaman üretileceği bilinmiyor. Paylaşılan bilgiler, cihazın LTE desteğine ve suya dayanıklılık sertifikasına sahip olduğunu söylense de teknik özellikleri hakkında kesin bir bilgi yok. Üstelik firma akıllı saati için herhangi bir fiyat da belirlemiş değil. Tüm bu belirsizlik akıllı saatin geleceği hakkında bizleri endişelendiriyor. Fakat bu gelişme bile önümüzdeki aylarda veya yıllarda tamamen çerçevesiz akıllı saatlerin piyasaya hakim olacağının en net işaretlerinden biri olarak yorumlanıyor.

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