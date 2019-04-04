Çerçeve yaptığı resimlere özenip ressam oldu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da 25 yıldır camcılık yapan Hakan Kamışlı (39), müşterilerinin çerçeveletmek için getirdiği tablolardan etkilenerek, resim yapmaya başladı.

Adıyaman'da yaşayan ortaokul mezunu Hakan Kamışlı, 25 yıldır camcılık yaparak geçimini sağlıyor. Güzel sanatlara ilgisi olan Hakan Kamışlı, müşterilerinin çerçeveletmek için getirdiği tablolardan etkilenerek resim sanatına merak salınca işini başka bir boyuta taşıdı. Etkisinde kaldığı tabloların ardından Kamışlı, 10 yıl önce kendi resimlerini yapmaya başladı. Yağlı boya tablolar yapan ve çevresindekilerden beğeni toplayan Kamışlı, ortaya çıkan eserlerini de işyerinde sergiliyor. İsteyen müşterilerine tabloları satan Kamışlı, "Bu konuda en büyük desteği ailemden aldım. Boş zamanlarımı resimle geçirmeye başladım ve başarılı da oldum. Şimdi yaptığım eserleri işyerinde sergiliyorum, arkadaşlarıma hediye ediyorum ve isteyen müşterilerime de satıyorum" dedi.

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