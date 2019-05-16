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Çerçioğlu, adliyede ifade verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 20:06 | Son Güncelleme

 AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 'ihaleye fesat karıştırmak' suçundan FETÖ/PDY'nin 'belediyeler imamı' olduğu iddia edilen Erkan Karaarslan'ın da aralarında bulunduğu 16 sanıkla birlikte yargılandığı davanın 19 Eylül'de görülecek duruşması öncesinde Aydın 1.

Çerçioğlu, adliyede ifade verdi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 'ihaleye fesat karıştırmak' suçundan FETÖ/PDY'nin 'belediyeler imamı' olduğu iddia edilen Erkan Karaarslan'ın da aralarında bulunduğu 16 sanıkla birlikte yargılandığı davanın 19 Eylül'de görülecek duruşması öncesinde Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelip, ifade verdi.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nde danışmanlık adı altında usulsüzlük yapıldığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla dava açıldı. FETÖ/PDY firarisi olan ve geçen 18 Ocak'ta yurt dışına kaçmak isterken Ankara'da yakalanıp, tutuklanan Erkan Karaarslan ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu ile belediye çalışanlarının da aralarında olduğu 17 sanık hakkında, Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 3'üncü duruşması geçen 14 Mayıs'ta yapıldı.
3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen Başkan Çerçioğlu, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek duruşmaya gelmezken, 9 yıldan 22 yıla kadar hapsi istenen sanık Erkan Karaarslan, tutuklu bulunduğu Ankara'daki Sincan T Tipi Cezaevi'nden duruşmaya getirildi. İlk kez hakim karşısına çıkan Erkan Karaaslan'ın Ankara'daki avukatları duruşmaya yetişemedi. Mahkeme heyeti Karaaslan'ın avukatlarının yetişememesi nedeniyle duruşmayı erteledi. Mahkeme heyeti bir sonraki celseye sanıklardan Özlem Çerçioğlu'nun polis zoruyla getirilmesine karar verdi.
Mahkemenin bu kararı üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, 19 Eylül'deki duruşma tarihini beklemeden bugün adliyeye gelerek ifadesini verdi. Çerçioğlu'na FETÖ sanığı Erkan Karaarslan’ın ifadesinde kendisini cezaevinde ziyaret ettiğini iddia ettiği Serhan Seyhan’ı tanıyıp tanımadığı soruldu. Çerçioğlu, "Erkan Karaaslan ile cezaevinde görüşen gazeteci Serhan Seyhan'ı tanıyorum. Kendisini yıllar öncesinden CHP'nin Gençlik Kolları'ndan tanıyorum. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir devlet memuru ile evlendi. Oradan da tanıyorum kendisini. Hafızam beni yanıltmıyorsa bundan 5-6 yıl önce belediyemizin 1200 veya 1300 liralık ihalesine katılmış. O ihalede çok uzun süre önce olduğu için yanlış cümleler kullanabilirim. O ihalede kontrol eden arkadaşlar diploma istemişler. Kendisi de Selçuk Üniversitesi'nden verilmiş olan yazılım mühendisi olduğuna dair bir diploma sunmuş. Aydın küçük yer olduğu için hemen hemen herkes böyle tipleri tanıyor. Bir araştırma yapıyorlar. Üniversiteye yazı yazmışlar. Ben üniversiteden gelen yazıyı bundan 2-3 yıl önce gördüm. Üniversitenin rektörlüğü yazıda, 'Üniversitemizin yazılım mühendisliği bölümü yoktur ve bu kişi hiçbir zaman üniversitemizde öğrenci olmamıştır. Bize gönderdiğiniz diploma tamamen sahtedir' deniliyordu. Bunun üzerine yine yanlış anımsamıyorsam bizim avukatlar şikayette bulunmuş. 1.5 yıl hapis cezası aldı. İhale de kendisinde kalmamıştı zaten. Husumet buradan başlıyor" dedi.
Çerçioğlu, iddianamede adı geçen dernek ve şirketlerle ilişkisinin olmadığını da kaydetti. Çerçioğlu, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

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