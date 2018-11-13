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Çerçioğlu'nun da sanık olduğu 'ihaleye fesat karıştırma davası' başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 17:29 | Son Güncelleme

AYDIN'da, FETÖ/PDY firarisi Erkan Karaarslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında olduğu 17 sanık hakkında, 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla açılan dava, Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Çerçioğlu'nun da sanık olduğu 'ihaleye fesat karıştırma davası' başladı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'da, FETÖ/PDY firarisi Erkan Karaarslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında olduğu 17 sanık hakkında, 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla açılan dava, Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Sanıkların ilk savunmalarının alındığı duruşmaya Çerçioğlu, sağlık sorunları nedeniyle katılmadı. Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan sanıkların da dinlenmesi ve adli kontrol hükümlerinin kaldırılması için duruşmayı erteledi.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde 'danışmanlık adı altında yapılan usulsüzlükler' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından aralarında FETÖ/PDY firarisi Erkan Karaarslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile belediye çalışanlarının da olduğu 17 kişi hakkında, Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine başlandı. FETÖ/PDY'nin sözde 'belediyeler imamı' olduğu iddia edilen ve yargılandığı Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 30 Eylül 2017 tarihinde adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildikten sonra yurt dışına kaçan Erkan Karaarslan'ın 1 numaralı sanık olduğu davanın duruşmasına, sanık belediye yetkilileri ile avukatları katıldı. Hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istenen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, duruşmaya katılmadı.
İFADELERİ ALINDI
Kimlik tespitinin yapılmasının ardından mahkeme heyeti, sanıkların ilk savunmalarını aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdür Yardımcısı N.C., "Şu anda ihale yetkilisi olarak ASKİ'de görevliyim. Erkan Karaarslan'ı Türkiye'de bütün mahalli hizmetler müdürleri ve çok sayıda belediye başkanı tanır. Aydın'a gelmemde onun etkisi yoktur. Ben geldiğimde, o buradaydı. 2013 yılında Aydın'a gelmiş ve çalışmalara başlamıştı. Hizmet alımı genel müdürlerin takdiriyle olur. Biz de yasa gereği bu alımlar için ihaleler yaptık. İhale alan şirketlerle hiçbir ilişkim yoktur. Ancak benim dönemin ASKİ Genel Müdür Vekili Cemalettin Küçükerol'un talimatı üzerine benim imzamla bu firmalara teklif gönderildi" dedi.
Duruşmaya katılmayan Başkan Çerçioğlu'nun yerine savunma yapan avukatı ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz ise "Danıştay kararında müvekkilim Özlem Çerçioğlu'nun soruşturmayla ilgili sorumluluğunun olmadığı belirtilmiştir. Ayrıca 'Cumhuriyet Savcılığı tarafından işlem yapılmasına gerek yoktur' denilmiştir. Buna rağmen müvekkilim hakkında iddianame hazırlanmıştır. Öncelikle müvekkilimin bu dosyadan ayrılmasını ve hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, diğer sanıkların savunmalarını yapmalarının ardından, duruşmaya katılmayan sanıkların ifadelerinin tamamlanması ve adli kontrol hükümlerinin kaldırılması için duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

Çerçioğlu'nun da sanık olduğu 'ihaleye fesat karıştırma davası' başladı

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