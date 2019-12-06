HABER

Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 13:35 | Son Güncelleme

VAN'DAKİ CEZAEVİNE NAKLEDİLDİ Ordu’da Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç, Van'daki cezaevine nakledildi.  Ceren Özdemir’i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle öldürmek' ve 'iki polisi yaralamak' suçlarından tutuklanarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevi'ne gönderilen Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde cezaevi nakil aracıyla yola çıkarıldı.

VAN'DAKİ CEZAEVİNE NAKLEDİLDİ
Ordu’da Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç, Van'daki cezaevine nakledildi.
Ceren Özdemir’i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle öldürmek' ve 'iki polisi yaralamak' suçlarından tutuklanarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevi'ne gönderilen Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde cezaevi nakil aracıyla yola çıkarıldı. Bir süre Erzurum'da bekletilen Arduç, ardından Van'a gönderildi. Katil zanlısı Arduç, cezasını Van cezaevinde çekecek.

Watch GT 2 ile sağlıklı bir yaşama 'adım atın' Watch GT 2 ile sağlıklı bir yaşama 'adım atın'
Bingöl’de karla mücadeleBingöl’de karla mücadele
Güngören Belediye Meclisinde skandala tepkiGüngören Belediye Meclisinde skandala tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Murat Sancak'a düzenlenen silahlı saldırı davasında karar

Murat Sancak'a düzenlenen silahlı saldırı davasında karar

Ceren'in katilinin 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer A. ortaya çıktı! Duyunca gözyaşlarına boğulmuş

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Termik santrallerle ilgili Bakan Kurum'dan yeni açıklama!

Bakan Kurum duyurdu! 1 Ocak'ta başlıyor

‘Laf atma’ cinayetinde milli kick boksçuya istenen ceza belli oldu

Milli kick boksçuya istenen ceza belli oldu

Milli kick boksçu Berke Şahin için istenen ceza belli oldu!

Milli kick boksçu Berke Şahin için istenen ceza belli oldu!

İBB Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri resmen durduruldu

İBB'den flaş karar! Faaliyetleri resmen durduruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.