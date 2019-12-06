HABER

Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (6)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 15:00 | Son Güncelleme

SINIFINDA HÜZÜNLÜ ANMA Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir için Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ndeki sınıfında anma töreni düzenlendi.

SINIFINDA HÜZÜNLÜ ANMA
Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir için Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ndeki sınıfında anma töreni düzenlendi. Törene Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, akademisyenler, öğrenciler ve Ceren'in arkadaşları katıldı. Törende arkadaşları, Ceren'in sırasının üzerine, karanfiller ile önceki doğum gününde sınıf olarak çektirdikleri, 'Doğum günün sonsuza dek kutlu olsun Ceren' yazılı fotoğrafı bıraktı.
SEVDİĞİ ŞARKIYI SESLENDİRDİLER
Arkadaşları, doğum gününde sınıfında andıkları Ceren için çok sevdiği ABD'li şarkıcı Josh Groban'ın 'You Raise Me Up' isimli şarkısını söyledi. Bu sırada duygulanan öğrenciler, gözyaşı döktü. Sınıftaki anmada yoklama da alınırken, Ceren'in adı okunduğunda herkes, 'Aklımızda ve kalbimizde' dedi.
ADI, ÜNİVERSİTEDE YAŞATILACAK
Anma töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, derin üzüntü içinde olduklarını belirterek, Ceren'i unutmayacaklarını söyledi. Akdoğan, öğrencilerin talebi üzerine Ceren'in adının üniversitede yaşatılması için çalışma başlatacaklarını da belirtti.
'DOĞUM GÜNÜ İÇİN PLAN YAPMIŞTIK'
Sınıf arkadaşı Ayşe Türkmen Akkaş, Ceren'in doğum gününü kutlamak için kendisiyle plan yaptığını anlatarak, "Doğum günü için kendisiyle plan yapmıştık. Doğum gününü bungalovlarında kutlayacaktık; ama olmadı. Çok üzgünüz. Onu asla unutmayacağız. Adını her yerde yaşatacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Havuzda çırılçıplak! O poz olay yarattı Havuzda çırılçıplak! O poz olay yarattı
Bakan Pakdemirli; “Tarımsal ovalara bir tek çivi dahi çaktırmayacağız”Bakan Pakdemirli; “Tarımsal ovalara bir tek çivi dahi çaktırmayacağız”
Orhan Gencebay: “Böyle giderse tarih olarak kalırız, müzede görebilirsiniz”Orhan Gencebay: “Böyle giderse tarih olarak kalırız, müzede görebilirsiniz”
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Ağrı'da sıcak çatışma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Ağrı'da sıcak çatışma

Elektrik faturasında yüzde 50 tasarruf mümkün! İşte o yöntemler

Elektrik faturasında yüzde 50 tasarruf mümkün! İşte o yöntemler

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Belediyelerin gülümseten kar diyaloğu! İşte o paylaşımlar

Belediyelerin gülümseten kar diyaloğu! İşte o paylaşımlar

İstanbul'da çete hesaplaşmasına polis operasyonu! 19 gözaltı

İstanbul'da çete hesaplaşmasına polis operasyonu! 19 gözaltı

PKK/YPG'nin Suriye'deki yeni hainliği ortaya çıktı!

PKK/YPG Suriye'deki yeni planını devreye sokuyor!

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki!

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki!

Bursa'da kadına şiddet! Kıskançlık krizine girip kız arkadaşına dehşeti yaşattı

Kıskançlık krizine girip kız arkadaşına dehşeti yaşattı

Ordu Üniversitesi'nden Ceren Özdemir kararı! Sınıfında gözyaşları sel oldu

Ordu Üniversitesi'nden Ceren Özdemir kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.