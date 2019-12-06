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Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (7)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 17:57 | Son Güncelleme

CEREN'İN İÇİN YÜRÜDÜLER Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir için yürüyüş düzenlendi.

CEREN'İN İÇİN YÜRÜDÜLER
Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir için yürüyüş düzenlendi. Olay günü olacaklardan habersiz sokakta evine yürüdüğü 2,5 kilometrelik güzergâhta düzenlenen yürüyüşe, Ceren'in ailesi, arkadaşları ve çok sayıda kişi de eşlik etti. Kalabalık 'Biliyor musunuz, ben bu çağdan nefret ettim. Etimle, kemiğimle, hücrelerimle nefret ettim' yazılı pankartla yürüyerek, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi. Yürüyüşte ellerinde 'kadın cinayetlerini durduracağız', 'İyi ki doğdun Ceren', 'Bu kadar mıydı bir meleğin ömrü', 'Yasalar, kadınları korusun, iyi hal indirimi son bulsun' şeklinde yazılı dövizler taşıyanlar da Ceren'e yapılan saldırıyı kınadı.
Yürüyüş, Ceren'in saldırıya uğrağı evinin önünde sona erdi.

Yaprak KOÇER- Nedim KOVAN- Hüseyin KALAY/ORDU, (DHA)

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