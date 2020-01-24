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Ceren Damar cinayeti davası 21 Şubat’a ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 16:05 | Son Güncelleme

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülmesine ilişkin görülen dava, 21 Şubat’a ertelendi.Ankara 33.

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülmesine ilişkin görülen dava, 21 Şubat’a ertelendi.
Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanık Hasan İsmail Hikmet, taraf avukatları, Ceren Damar Şenel’in aile yakınları, bazı milletvekilleri ve çok sayıda izleyici katıldı. Dava, taleplerin alınmasıyla başladı. Türkiye Barolar Birliği Kadın Komisyonu ve Ankara İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği, davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme, suçtan doğrudan zarar görülmediğini gerekçesiyle katılma taleplerini reddetti.

Tanıklardan ilişki iddiası
Daha sonra söz hakkı verilen sanık avukatı Vahit Bıçak, sanığın annesi, dedesi ve iki arkadaşının tanık olarak dinlenmesini talep etti. Mahkemenin, talebi kabul etmesi üzerine dinlenen tanıklar, Ceren Damar Şenel ile sanık Hasan İsmail Hikmet arasında ilişki olduğu iddiasında bulundu. Damar ailesinin avukatları, “Bütün tanıklar Ceren’in hatırasına saldırı için organize edilmiş” diyerek tanık ifadelerine tepki gösterdi.
Tanık ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısına söz hakkı verildi. Bir önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirten savcı, sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık avukatı Bıçak’a esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılması için söz verildi. Bıçak, dosyada eksikliklerin bulunduğunu belirterek, bu eksikliklerin tamamlanmasını talep etti. Esas hakkındaki mütalaasının hazır olmadığını ifade eden Bıçak, süre talebinde bulundu. Bıçak, taleplerinin kabul edilmemesi durumunda reddi heyet talebinde bulunduğunu kaydetti.
Cumhuriyet savcısı, avukat Bıçak’ın soruşturmanın genişletilmesi talebinin dosyanın geldiği durum nazara alınarak reddine karar verilmesini istedi. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık ve avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını hazırlamaları için ek süre verdi. Sanık Hikmet’in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 21 Şubat’a erteledi.

Aileden adliye önünde basın açıklaması
Ceren Damar Şenel’in ailesi dava çıkışı Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Aile, sanığın avukatı ve annesine mahkemede söyledikleri nedeniyle tepki gösterdi.

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