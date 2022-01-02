Ankara'da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel bir öğrencisinin şiddetine kurban gitti. Ceren Damar Şenel'in katilinin cezası onanırken "Ceren Damar olayı nedir?" , "Akademisyen Ceren Damar'ı kim, neden öldürdü?" soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

CEREN DAMAR OLAYI NEDİR?

Ankara'da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi olan, Ceren Damar Şenel 2 Ocak 2019'da öğrencisinin şiddetine kurban gitmişti. Ceren Damar Şenel yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vuruldu ve bıçaklanarak öldürüldü.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Ceren Damar Şenel'i öldüren Hasan İsmail Hikmet'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını Yargıtay onadı. Mahkeme cezada indirime gitmedi ve sanığa, 'Ruhsatsız silah taşımak' ve 'Silahla tehdit' suçlarından da 3 yıl hapis cezası verdi. Hasan İsmail Hikmet, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.



