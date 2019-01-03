Ceren Damar Şenel için anma töreni düzenlendi

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde dün bir öğrenci tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar için bugün fakülte önünde tören düzenlendi.

Ceren Damar için Balgat Kampüsü'nde anma töreni düzenlendi

Hukuk Fakültesi öğrencileri ve akademisyenler ile Damar'ın yakınlarının katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı.

Damar'ın ailesi, sevenleri ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Fakülte girişinde bulunan taziye masasına karanfiller ve Damar'ın fotoğrafları konuldu.

Damar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu başında annesi ve babası uzun süre gözyaşı döktü.

Damar'ın eşi ise, "Kendisiyle üç ay evli kaldım. Bana çok şey kattı.

Asla kandan ve kötülükten yana olmayacağız. Yaşanan bu olay tüm Türkiye'ye bir ders olur ve sembol olur" dedi.

Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.