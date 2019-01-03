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Ceren Damar Şenel için anma töreni düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 13:57 | Son Güncelleme

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi H.İ.H tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel için üniversitenin Balgat Kampüsü'nde anma töreni düzenlendi. Baba Mustafa Damar, gözyaşlarını tutamadı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde dün bir öğrenci tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar için bugün fakülte önünde tören düzenlendi.

Ceren Damar için Balgat Kampüsü'nde anma töreni düzenlendi

Hukuk Fakültesi öğrencileri ve akademisyenler ile Damar'ın yakınlarının katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı.
Damar'ın ailesi, sevenleri ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.
Fakülte girişinde bulunan taziye masasına karanfiller ve Damar'ın fotoğrafları konuldu.
Damar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu başında annesi ve babası uzun süre gözyaşı döktü.
Damar'ın eşi ise, "Kendisiyle üç ay evli kaldım. Bana çok şey kattı.
Asla kandan ve kötülükten yana olmayacağız. Yaşanan bu olay tüm Türkiye'ye bir ders olur ve sembol olur" dedi.
Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.
Kalın, paylaşımında, "Komşumuzun kızı ve Çankaya Üni Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar, dün menfur bir saldırıda hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Olay bütün yönleriyle araştırılıyor" dedi.
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Ceren Damar Şenel cinayet

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