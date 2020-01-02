HABER
  4. Ceren Damar Şenel, ölümünün 1'inci yılında anıldı

Ceren Damar Şenel, ölümünün 1'inci yılında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 16:26 | Son Güncelleme

ANKARA'da, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından bıçaklanarak öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel (27), ölümünün 1'inci yıl dönümünde görev yaptığı Çankaya Üniversitesi'nde anıldı.

Selen YALAZ- Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından bıçaklanarak öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel (27), ölümünün 1'inci yıl dönümünde görev yaptığı Çankaya Üniversitesi'nde anıldı.
Ankara'da, 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülen Ceren Damar Şenel için, üniversitenin konferans salonunda anma töreni düzenlendi. Programa, Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa, annesi Feyza Damar ile mesai arkadaşları, öğretmenleri ve sevenleri katıldı.
Törende konuşan Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Mollamahmutoğlu, Ceren Damar Şenel'in acısını ilk gün ki gibi hissettiklerini belirterek, "Acımız çok büyük; ama öfkemiz ve hıncımız da bir o kadar büyük. Bir an evvel beşeri adaletin tecellisini bekliyoruz. Katile ve onun arkasındakilere ebediyen lanet ediyoruz" dedi.
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Dilhun Ayaydın ise "Sevgisiz büyümüş insanlar; saygıyla, mutlulukla, eğitim ile büyümüş insanların hayatlarını kötüleştirme hakkına sahip değildir. Bundan aileler sorumludur. Ailelerimiz bunun için önce kendi ailelerine bakacak, ondan sonra hukuka veya başka mesleklere yöneltmeliler çocuklarını" diye konuştu.
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feriha Bilge Tanrıbilir da, Ceren Damar Şenel'in yaşamı boyunca adalet duygusu ve görev bilinci ile hareket ettiğini belirterek, "Maalesef bu özellikleri nedeni ile bizlerden koparılmıştır. Ona duyduğumuz özleme ve içimizdeki öfkeye rağmen onu her fırsatta anıyor, gençlere, öğrencilerimize anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından öğrencilerin Ceren Damar Şenel'e yazdığı notlar okundu. Daha sonra Ceren Damar Şenel'in odasının bulunduğu koridorda oluşturulan köşeye Ceren Damar Şenel için karanfiller bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar
114 yaşındaki Şükriye Nine hayatını kaybetti (2)114 yaşındaki Şükriye Nine hayatını kaybetti (2)
YTB yurt dışında yaşayan 1 milyon 200 bin vatandaş ile temas kurduYTB yurt dışında yaşayan 1 milyon 200 bin vatandaş ile temas kurdu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Yüzde 15 zamlandı!

Yüzde 15 zamlandı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde gaz paniği!

İstanbul'da hastanede panik! AFAD ekipleri sevk edildi

Beyazıt'ta eylemci gruba polisten müdahale

Polisten eylem yapan öğrencilere müdahale!

Fatih’te korku dolu anlar! Metruk bina alev alev yandı

Fatih’te korku dolu anlar! Metruk bina alev alev yandı

5 isimli adamın başına gelmeyen kalmadı: İki kere askerlik, başkasının yerine hapis...

5 isimli adamın başına gelmeyen kalmadı...

Kasiyer kıza poşet fırlatıp, '5’e kadar sayacağım' dedi ve...

Kasiyere poşet fırlatıp, '5’e kadar sayacağım' dedi ve...

Türkiye İzmir'deki cinayetleri konuşmuştu! Sorguda itiraf etti

Türkiye bu cinayetleri konuşmuştu! Sorguda itiraf etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.