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Ceren Damar Şenel zanlısına müebbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 18:25 | Son Güncelleme

Akademisyen Ceren Damar Şenel‘in öldürülmesi davasında sanık Hasan İsmail Hikmet müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ceren Damar Şenel zanlısına müebbet

Cezada takdir indirimi uygulanmadı.Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldürmekle suçlanan zanlı Hasan İsmail Hikmet'in yargılandığı davada karar çıktı.

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık avukatı Vahit Bıçak ve sanık Hikmet'in esasa ilişkin savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti sanık Hikmet'e, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığa "ruhsatsız silah bulundurmak ve silahla tehdit" suçundan da üç yıl hapis cezası verilirken, cezada takdir indirimi uygulanmadı.

Duruşma sonrasında açıklama yapan Ceren Damar Şenel'in eşi Levent Şenel, "Bizler bu hukuk mücadelesini sadece eşim için vermedik. Bugün burada vahşice katledilen, hiçbir insanca kelimeyle açıklanamayacak şekilde aramızdan kopartılan bir insan için adalet sağlandı. Ama biz bu mücadeleyi bu cani bir daha dışarı çıkıp başka insanlara, başka insanların sevdiklerine zarar vermesin diye de gerçekleştirdik" dedi.

Ocak sonunda mütalaasını veren savcı sanığın "canavarca hisle ve kasten öldürdüğünün sabit olduğunu" belirtmişti. Sanığın "Ceren Damar ile gönül ilişkimiz vardı, beni zorladı" şeklindeki sözleri ise savcılıkça "gerçek dışı, cezadan kurtulmaya yönelik" bulunmuştu.

Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da sınavda kopya çektiğini tespit ettiği öğrencisi tarafından üniversitedeki odasında öldürülmüştü.

DW, DHA /, HT,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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