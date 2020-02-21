Ceren Damar Şenel zanlısına müebbet

Cezada takdir indirimi uygulanmadı.Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldürmekle suçlanan zanlı Hasan İsmail Hikmet'in yargılandığı davada karar çıktı.

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık avukatı Vahit Bıçak ve sanık Hikmet'in esasa ilişkin savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti sanık Hikmet'e, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığa "ruhsatsız silah bulundurmak ve silahla tehdit" suçundan da üç yıl hapis cezası verilirken, cezada takdir indirimi uygulanmadı.

Duruşma sonrasında açıklama yapan Ceren Damar Şenel'in eşi Levent Şenel, "Bizler bu hukuk mücadelesini sadece eşim için vermedik. Bugün burada vahşice katledilen, hiçbir insanca kelimeyle açıklanamayacak şekilde aramızdan kopartılan bir insan için adalet sağlandı. Ama biz bu mücadeleyi bu cani bir daha dışarı çıkıp başka insanlara, başka insanların sevdiklerine zarar vermesin diye de gerçekleştirdik" dedi.