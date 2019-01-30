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Ceren Damar son yolculuğuna uğurlanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 20:01 | Son Güncelleme

Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü Hukuk Fakültesinde sınavda kopya çekmekten hakkında tutanak tuttuğu öğrenci tarafından öldürülen Ceren Damar son yolculuğuna uğurlanıyor.Bir öğrenci tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar için görevli olduğu Çankaya Üniversitesinde düzenlenen törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü Hukuk Fakültesinde sınavda kopya çekmekten hakkında tutanak tuttuğu öğrenci tarafından öldürülen Ceren Damar son yolculuğuna uğurlanıyor.
Bir öğrenci tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar için görevli olduğu Çankaya Üniversitesinde düzenlenen törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı.

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