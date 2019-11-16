HABER

Ceren Damar’a 'Unutulmayan öğretmen ödülü'

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 14:29 | Son Güncelleme

        ANKARA'da, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'e, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) tarafından 'Unutulmayan öğretmen ödülü' verildi.

ANKARA'da, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'e, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) tarafından 'Unutulmayan öğretmen ödülü' verildi. Antalya’da düzenlenen törende ödülü öldürülen tüm kadınlar adına aldığını söyleyen baba Mustafa Damar, gözyaşlarını tutamadı.

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet'in, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklu yargılanmasına devam ederken, dava aşamasında kadın cinayetlerine dikkat çekmek için çeşitli etkinliklerde yer alan baba Mustafa Damar, EYUDER tarafından, 07-10 Kasım tarihlerinde Antalya’da otelde düzenlenen Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu'na (EYFOR) katıldı. EYUDER tarafından 14 dalda verilen ‘Altın Meşale Ödülleri’nden birisi olan 'Unutulmayan Öğretmen Ödülü'ne bu yıl Ceren Damar layık görüldü. Törende Ceren Damar’ın ödülü, babası Mustafa Damar'a teslim edildi.

'BİR GÜN BİR CANİ ÇIKIP ONU SİZDEN KOPARIYOR'

Ödülü aldıktan sonra yaptığı teşekkür konuşmasında çocuk yetiştirmenin zorluklarını dile getiren baba Damar, "Ama bir gün bir cani karşısına çıkıyor, onu sizden ve bu hayattan koparıyor. Kızım Ceren, genç bir kadın ve gelecek vaad eden bir akademisyendi. Ama korkusuzca değerlerine sahip çıkan bir eğitimciydi. Katledildi. Yazacağı onlarca kitap, makale, yapacağı onlarca bilimsel çalışma kızımla birlikte yandı gitti" dedi.

'BU ÖDÜLÜ KADINLARIMIZ ADINA ALIYORUM'

Gözyaşlarını tutamayan Mustafa Damar, yaşadıkları acının tarifinin mümkün olmadığını dile getirerek, "Cep telefonunuzun rehberinden en sevdiğiniz insanın isminin ömür boyu silinmesini bir hayal edin. Bu çok ağır ve derin bir acı. Bu ödülü, kızım Ceren Damar’ın aziz hatırası nezdinde, bu hayattan koparılan, en kutsal hak olan yaşam hakkı ellerinden alınan, gülümsemeleri yüzlerinde yarım kalan kadınlarımız adına alıyorum. Umarım bu ödül bundan sonra bu topraklarda şiddetin yok olmasına vesile olur" diye konuştu.

PARTNERÜç ayda 4 sevgili değiştirdi: Ailesi endişe içindeÜç ayda 4 sevgili değiştirdi: Ailesi endişe içinde
Esenler’de ambulanstan tıbbi malzeme çalan şahıs yakalandıEsenler’de ambulanstan tıbbi malzeme çalan şahıs yakalandı
Seyir halindeki otomobil alev aldıSeyir halindeki otomobil alev aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

4 belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Eylem hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü

Tespit edilip yok edildiler!

Rabia Naz davası hakkında flaş açıklama

Rabia Naz davası hakkında flaş açıklama

Tartıştığı kişinin iş yerini kurşunladı, evinin önünde av tüfeğiyle öldürüldü

Tartıştığı kişinin iş yerini kurşunladı, evinin önünde av tüfeğiyle öldürüldü

Suriye'de bombalı saldırı! 18 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de bombalı saldırı! 18 sivil öldü

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri 700 bin TL

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 700 bin TL

Kara çarşaf giyip gelmişlerdi! 8 yaşındaki çocuk ele verdi

Kara çarşaf giyip gelmişlerdi! 8 yaşındaki çocuk ele verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.