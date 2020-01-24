HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ceren Damar'ı öldüren öğrencisinin yargılanmasına devam edildi-2

Ceren Damar'ı öldüren öğrencisinin yargılanmasına devam edildi-2

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 17:31 | Son Güncelleme

ANKARA'da sınavda kopya çekerken yakaladığı Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27) odasında tabancayla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in (24) tutuklu yargılanmasına devam edildi.

ANKARA'da sınavda kopya çekerken yakaladığı Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27) odasında tabancayla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in (24) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, sanığın annesi Hatice Hikmet ve arkadaşları tanık olarak dinlendi.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından tutuklanan Hasan İsmail Hikmet, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan yargılandığı davanın 3'üncü duruşmasında hakim karşısına çıktı. Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Hasan İsmail Hikmet ile birlikte Ceren Damar'ın babası Mustafa, annesi Feyza, kız kardeşi Selin, eşi Levent Şenel, meslektaşları, öğrencileri ve kadın örgütlerinin temsilcileri ile tarafların avukatları hazır bulundu.
SANIK AVUKATINA TEPKİ
Türkiye Barolar Birliği Kadın Komisyonu ile Ankara İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği de davaya katılma talebinde bulundu. Bunun üzerine sanık Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak, "Bu bir kadın cinayeti değildir. Kadının cinsiyetinden dolayı işlenmiş bir cinayet değildir. Burada bir kadın cinayet yoktur" dedi. Salonda bulunanlar, sanık avukatı Bıçak'a tepki gösterdi. Daha sonra avukat Bıçak, savunma sırasında sözlerinin bölündüğünü belirterek sitem etti. Ardından Mahkeme Başkanı Hasan Şatır da, sanık avukatı Vahit Bıçak'ın kendi sözlerini bölmesine tepki göstererek, "Sen de benim her lafıma müdahil olma oradan. Sen de benim işime karışma, avukat bey otur yerine" dedi.
SANIĞIN ANNESİ DİNLENDİ
Duruşmada daha sonra tanıklar dinlendi. Tanıklardan sanığın annesi Hatice Hikmet, Türkiye'nin ilk kadın keskin nişancılarından olduğunu söyleyerek, "Olay esnasında oğlum ilk benimle telefonda görüştü. 'Okulda bir olay meydana geldi çok üzgünüm, gelip beni alır mısınız?' dedi. 'Ben intihar edeceğim anne' dedi. Babasını aradım, yoldan taksiyle babasını aldık. Sabit bir yerde kalmasını istedik. Bir AVM'nin önünde buluştuk. Oğlumu önce sakinleştirmeye çalıştık. Üzerindeki silah ve bıçağı aldıktan sonra emniyete teslim ettik. Çocuğumu hukukçu olsun diye gönderdik biz okula; ama olmadı. Cinsel taciz olacağına asla inanmıyorum. Anneyim ben hiç bir şey yapmadıysam 9 ay dağlarda karnımda taşıdım" diyerek gözyaşı döktü. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır bunun üzerine, "Tamam, başkaları tüp bebek mi yapıyor?" dedi.
'KOPYA ÇEKMEYEN ÖĞRENCİ Mİ VAR' SÖZLERİNE TEPKİ
Ardından Damar ailesinin avukatı, sanığın annesine, "Oğlunuzun kopya çektiğini biliyor muydunuz?" diye sorunca avukatları Vahit Bıçak cevap vererek, "Türkiye'de kopya çekmeyen öğrenci mi var?" dedi. Sanık avukatının bu sözleri de salonda bulunanların tepkisine neden oldu. Tanık olarak dinlenen sanığın dedesi İsmail F., tanık Yiğit A. ve Hasan A. sanıkla Ceren Damar?ın ilişkisi olduğunu iddia etti.
Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin ardından duruşmaya ara verdi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ARŞİV GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK
Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peruklu hırsız, Hülya Avşar’ın evini de soymuşPeruklu hırsız, Hülya Avşar’ın evini de soymuş
‘Arda Boyları’ balesi, prömiyerle geliyor‘Arda Boyları’ balesi, prömiyerle geliyor
Sapık damat garsonu tuvalete kadar takip edip...Sapık damat garsonu tuvalete kadar takip edip...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi

Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Afyonkarahisar'daki gizemli yanıkların nedeni belli oldu

Afyonkarahisar'daki gizemli yanıkların nedeni belli oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Filmleri aratmayan olay: İstanbul’dan gönderilen yanlış cenaze aileyi şoke etti

Filmleri aratmayan olay: İstanbul’dan gönderilen yanlış cenaze aileyi şoke etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Robin Hood' bu seferde İzmit'te ortaya çıktı

Herkes onu merak ediyor! Bu seferde orada ortaya çıktı

Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayetin sanığı, tahliyesini istedi

Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayetin sanığı, tahliyesini istedi

Polisi görünce çoraplarına sakladıkları altınları yola attılar

Polisi görünce çorabından çıkarıp yola attı

Kadıköy’de feci ölüm

Kadıköy’de feci ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.