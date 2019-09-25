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Ceren Damar'ın babası: Sanığın intihar mektubu olaydan sonra yazıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 21:18 | Son Güncelleme

ANKARA'da, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (23) tarafından üniversitedeki odasında öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in (27) babası Mustafa Damar, sanığın olaydan önce yazdığını söylediği intihar mektubuna ilişkin "Mektupta 'silahla planlayarak asla öldürmedim, o anki sinirimle hareket ederek oldu hepsi' diye bir ifade kullanıyor.

Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (23) tarafından üniversitedeki odasında öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in (27) babası Mustafa Damar, sanığın olaydan önce yazdığını söylediği intihar mektubuna ilişkin "Mektupta 'silahla planlayarak asla öldürmedim, o anki sinirimle hareket ederek oldu hepsi' diye bir ifade kullanıyor. Bu ifade mektubun olaydan sonra yazılarak arabaya konulduğunu gösteriyor" dedi.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, geçen 2 Ocak'ta üniversite yerleşkesindeki odasında sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Hasan İsmail Hikmet, polisin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma 7 ayda tamamlanarak Hasan İsmail Hikmet hakkında 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

BASIN TOPLANTISI

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın Cuma günü yapılacak ilk duruşması öncesinde genç akademisyenin eğitimci olan babası Mustafa Damar, basın açıklaması yaptı. Baba Mustafa Damar, Müteşebbis Gelişim Vakfı'nda düzenlediği basın toplantısında, cinayetin işlendiği gün kızının yaşadıklarını anlatarak, "Kızım gözetmen olduğu sınav sırasında bir hareketlenme olduğunu görüyor. Önce çevresinde biraz dolanıyor, bırakması için. Ama bu, 5 tane şeffaf tükenmez kalemin içini çıkarmış, oraya yerleştirdiği kağıtları çıkararak kopya çekmeye devam ediyor. Kaşarlanmış bir tip olduğu için çekinmeden çekmeye devam ediyor. Kızım daha sonra tükenmez kalemleri ve kimliğini alarak diğer sınav gözetmeninin yanına gidiyor ve dışarı çıkarak dekanı arıyor. Bu sırada kopya çeken 'tutanak tutulmasa olmaz mı, tükenmez kalemlerden dördünü alabilir miyim?' diyor. Delillerin verileyeceğini söylüyor erkek gözetmen. Kızım sınıfa gelince de herhangi bir tatışma olmadan sınıfı terk ediyor" diye konuştu.

'17 KEZ BIÇAKLANDI KIZIM'

Mustafa Damar, Hasan İsmail Hikmet'in sınıftan çıktıktan sonra bir arkadaşını arayarak "Kopyada yakalandık, eve gidip silah alıp, Ceren Hocayı öldüreceğim" diye söylediğini., Gölbaşı'ndaki evine giderek babasına ait beylik tabancasını ve 28,5 santim uzunluğundaki özel yapım bıçağı alıp, okula geri geldiğini söyledi. Kızının olay günü 17.00'de odasına girdiğini anlatan baba Damar, "İki el kalleşçe sırtından yakın mesafeden öldürücü bölgelerine ateş ediyor kızıma. Yere yığılan kızımı 28,5 santim uzunluğunda özel imal edilmiş bıçakla 17 bıçak darbesiyle bıçaklıyor. Söylemesi bile sabır istiyor. Peki o evlat o insan ne çekti? Silah sesi ve inlemesi üzerine meslektaşları geliyor. Katil vahşice, canice, eziyetle katlediyor ki olay yerinde hayatını kaybediyor. Katil otomobiline binemeden kaçıyor" diye konuştu.

'İNTİHAR MEKTUBU OLAYDAN SONRA YAZILDI'

Mustafa Damar, sanığın aracında bulunan intihar mektubuna ilişkin ise "Olaydan sonra hiç binmediği otomobilinde intihar mektubu çıkıyor. Mektupta 'silahla planlayarak asla öldürmedim, o anki sinirimle hareket ederek oldu hepsi' diye bir ifade kullanıyor. Bu ifade mektubun olaydan sonra yazılarak arabaya konulduğunu gösteriyor. 'Olaydan önce yazıldı' diyor; ama 'silahla planlayarak asla öldürmedim' diyor. Katilin annesi delilleri karartmaya çalışmış" şeklinde konuştu. Baba Mustafa Damar, kızını katleden sanığın yargılanmasına Cuma günü başlanacağını hatırlatarak, destek istediklerini belirtti.

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