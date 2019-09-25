Ceren Damar'ın babası: Sanığın intihar mektubu olaydan sonra yazıldı

Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (23) tarafından üniversitedeki odasında öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in (27) babası Mustafa Damar, sanığın olaydan önce yazdığını söylediği intihar mektubuna ilişkin "Mektupta 'silahla planlayarak asla öldürmedim, o anki sinirimle hareket ederek oldu hepsi' diye bir ifade kullanıyor. Bu ifade mektubun olaydan sonra yazılarak arabaya konulduğunu gösteriyor" dedi. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, geçen 2 Ocak'ta üniversite yerleşkesindeki odasında sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Hasan İsmail Hikmet, polisin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma 7 ayda tamamlanarak Hasan İsmail Hikmet hakkında 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

BASIN TOPLANTISI Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın Cuma günü yapılacak ilk duruşması öncesinde genç akademisyenin eğitimci olan babası Mustafa Damar, basın açıklaması yaptı. Baba Mustafa Damar, Müteşebbis Gelişim Vakfı'nda düzenlediği basın toplantısında, cinayetin işlendiği gün kızının yaşadıklarını anlatarak, "Kızım gözetmen olduğu sınav sırasında bir hareketlenme olduğunu görüyor. Önce çevresinde biraz dolanıyor, bırakması için. Ama bu, 5 tane şeffaf tükenmez kalemin içini çıkarmış, oraya yerleştirdiği kağıtları çıkararak kopya çekmeye devam ediyor. Kaşarlanmış bir tip olduğu için çekinmeden çekmeye devam ediyor. Kızım daha sonra tükenmez kalemleri ve kimliğini alarak diğer sınav gözetmeninin yanına gidiyor ve dışarı çıkarak dekanı arıyor. Bu sırada kopya çeken 'tutanak tutulmasa olmaz mı, tükenmez kalemlerden dördünü alabilir miyim?' diyor. Delillerin verileyeceğini söylüyor erkek gözetmen. Kızım sınıfa gelince de herhangi bir tatışma olmadan sınıfı terk ediyor" diye konuştu.