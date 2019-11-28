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Ceren Damar'ın babasından, 'kapalı duruşma' talebine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 13:56 | Son Güncelleme

ANKARA'da sınavda kopya çekerken yakaladığı Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27) odasında bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hasan İsmail Hikmet'in avukatı, mahkemeye başvurarak, adil yargılama hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle duruşmaların kapalı yapılmasını talep etti.

Ceren Damar'ın babasından, 'kapalı duruşma' talebine tepki

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da sınavda kopya çekerken yakaladığı Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27) odasında bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hasan İsmail Hikmet'in avukatı, mahkemeye başvurarak, adil yargılama hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle duruşmaların kapalı yapılmasını talep etti. Baba Mustafa Damar, "Kapalı duruşma isteyerek Ceren Damar davasının takip edilmesini engellemek istiyorlar. Hiç kimse bunu başaramaz" dedi.
Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet'in, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklu yargılanmasına yarın Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek. Duruşma öncesi mahkemeye dilekçe sunun sanık Hikmet’in avukatı Vahit Bıçak, duruşmanın kapalı görülmesini talep etti.
ADİL YARGILAMA HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNİ SAVUNDU
Dilekçede, sanığın adil yargılanması hakkı ihlallerinin önlenmesi gerektiğinin belirten Avukat Bıçak, "Gerek bir önceki duruşma esnasında, gerek soruşturma sırasında sanığın adil yargılama hakkını engellemeye, kamuoyu oluşturmaya, yargılama sürecini münipüle etmeye, savcı ve hakimleri etki altına almaya, hakim ve savcıların vicdanlarıyla bağlantılarını kesmeye, sanığı peşinen suçlu göstermeye yönelik birçok faaliyet gerçekleşmiştir. Başta devlet erkanı olmak üzere sayısız üniversite, sivil toplum örgütü, kurum, kuruluş ve kişiler tarafından sanığı suçlu gösteren açıklamalar yapılmıştır. Sanığı suçlu gösteren, birçok haber ve köşe yazısı yazılmıştır. Dava bitmeden birçok kurumda mağdurun adını taşıyan kütüphane ve benzeri yerlerin açılışı yapılmıştır. Sanığın savunma hakkı ve adil yargılanma hakkının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasını, sanık müdafisinin savunma görevinin gereği gibi icra edebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını, dilekçede belirttiğimiz nedenlerle adil ve sağlıklı bir yargılama yapılabilmesi için duruşmaların kapalı gerçekleşmesini arz ederiz" ifadelerini kullandı.
CEREN DAMAR'IN BABASINDAN TEPKİ
DHA'ya konuşan Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar, Ceren'in haksızlığa karşı durduğu için katledildiğini belirterek, "Verilecek hiçbir ceza, hiçbir kurum, hiçbir şahıs Ceren’in yokluğunu telafi edemez. Bu dava milat olacaktır. Ceren sayesinde bu dava sonucu verilecek karar topluma ibret olacaktır. Dolayısıyla bu dava ile beklenen adalet, sadece bizlere ve Ceren’e değil, bütün herkese dair olacaktır. Bu dava görevini hakkıyla yapanların davasıdır, çalışarak, emeğiyle kazananların davasıdır. Yargı, katledilen kızımın hesabını sormaktadır. İftiracılara fırsat vermeyecektir. Herkesin istediği hukuk sınırları içerisinde adaletin tecelli etmesidir. Toplum; hukuk dışı, ahlak dışı, mantık dışı yöntemleri kabul etmemektedir. Davanın başka mecralara çekilmesine 'savunma' adı altında ahlaksız, hukuk dışı yöntemlerin kullanılmasına fırsat vermeyecektir. Biz yargımıza güveniyoruz. Kapalı duruşma isteyerek, Ceren Damar davasının takip edilmesini engellemek istiyorlar. Geçmişte uyguladıkları karanlık yöntemlerini bu davada da uygulamak istiyorlar. Hiç kimse bunu başaramaz. Ne kadar çırpınırlarsa çırpınsınlar, hangi karanlık ve hukuk dışı yöntemi denerlerse denesinler başaramazlar. Er veya geç adalet tecelli edecek" dedi.
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Ceren Damar'ın babasından, 'kapalı duruşma' talebine tepki

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